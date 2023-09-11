Песков: Призывной возраст был повышен в связи с рекомендациями Минобороны

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что планка призывного возраста была повышена в связи с рекомендациями Минобороны. Об этом Песков сообщил в интервью РБК.
Напомним, ранее Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о поэтапном повышении призывного возраста до 21 года. Законопроект предусматривает процесс перехода на призыв с учетом нововведений до 2026 года. В пояснительной записке к документу говорится, нижний предел призывного возраста будет повышен поэтапно.
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