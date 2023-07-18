Песков призвал учитывать риски безопасности зерновой сделки без России

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что существуют риски безопасности зерновой сделки без России, это должно учитываться. Об этом он сообщил журналистам.
Напомним, под «зерновой сделкой» подразумевается соглашение об экспорте украинского зерна в зарубежные страны, которое заключили противоборствующие стороны при посредничестве Турции и ООН. Сделка длилась около года. За это время из Украины вывезли миллионы тонн зерна. Россия неоднократно выражала своё недовольство тем, что многие пункты соглашения, которые касались экспорта российских удобрений, не были выполнены. Но Россия продолжала продлевать сделку, основными бенефициарами которой выступали Турция и Китай.
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Екатерина Коршунова