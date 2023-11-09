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Украина с США должны понять, что одержать победу над Россией на поле боя невозможно. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В Киеве и в Вашингтоне, всем, давно пора понять: победить Россию на поле боя невозможно», - сказал Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину.
Накануне депутат чешского парламента Радован Вих заявил, что у Украины нет шансов одержать победу над Россией. По его словам, Украина попала как кур в ощип, и приближается переломный момент. Она никогда не сможет победить своего соседа. Он также считает, что боеспособность ВСУ практически иссякла. Вих отметил, что у Киева уже на исходе людские и финансовые ресурсы, а страны Запада уже теряют желание бесконечно помогать Украине. Таким образом, чешский депутат уверен, что все эти факторы играют на руку России.
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Элина Позднякова