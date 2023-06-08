Песков призвал выявить детали диверсии на «Северных потоках»

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России Песков призвал выявить детали атаки на газопроводах в ходе прозрачного расследования
Все детали диверсии на газопроводах «Северный поток» должны быть выявлены в ходе расследования, однако Россия до него не допущена. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет издание РИА Новости.
По его словам, ни у кого нет сомнений в том, что произошедшее было актом целенаправленной диверсии. Он также напомнил, что Москва владеет данными, в которых содержится информация о возможном причастии англосаксов к преступлению, целью которого была международная энергетическая инфраструктура. Песков призвал к проведению работы, в результате которой могут быть выявлены детали произошедшего. Однако, международное расследование не проводится, а к любым попыткам его проведения российская сторона не допускается, заключил он.
Ранее «Радио 1» сообщало, что США узнали о готовящемся теракте на «Северных потоках» за три месяца до его совершения.
По его словам, ни у кого нет сомнений в том, что произошедшее было актом целенаправленной диверсии. Он также напомнил, что Москва владеет данными, в которых содержится информация о возможном причастии англосаксов к преступлению, целью которого была международная энергетическая инфраструктура. Песков призвал к проведению работы, в результате которой могут быть выявлены детали произошедшего. Однако, международное расследование не проводится, а к любым попыткам его проведения российская сторона не допускается, заключил он.
Анастасия Крестьянова