Песков прокомментировал действия польских властей по отношению к Белоруссии

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Польские власти нагнетают обстановку, однако такая тактика держится уже не первый год. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее власти Польши решили усилить контроль на границе с Белоруссией из-за возможного наступления бойцов ЧВК «Вагнер». Кроме того, они обвинили Белоруссию во вторжении их вертолётов в воздушное пространство европейской страны. Представитель правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что пограничный контроль будет «очень серьёзным».
Песков, комментируя действия польских властей, сообщил, что нахождение «вагенровцев» на территории Белоруссии законно, оно соблюдает требования договорённости. При этом, по словам пресс-секретаря, местонахождение бойцов, будь то близко границе или далеко, не нарушает безопасность Польши, поскольку они остаются на территории суверенного государства Белоруссия.
Также Песков сообщил, что ситуация с якобы вторгшимися в воздушное пространство вертолётами белорусской стороны, запутанная. Поляки сами подтвердили, что не видели их на радарах.
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Песков, комментируя действия польских властей, сообщил, что нахождение «вагенровцев» на территории Белоруссии законно, оно соблюдает требования договорённости. При этом, по словам пресс-секретаря, местонахождение бойцов, будь то близко границе или далеко, не нарушает безопасность Польши, поскольку они остаются на территории суверенного государства Белоруссия.
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Анастасия Чинкова