Песков прокомментировал избиение журналистки Милашиной

Фото: сайт Кремля
Президенту России Владимиру Путину доложили о нападении на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чеченской республике. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, инцидент требует «энергичных мер».
Также Песков напомнил, что дело находится под пристальным вниманием омбудсмена Татьяны Москальковой.
Напомним, Милашина и Немов приехали в Грозный на оглашение приговора жене бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева Зареме Мусаевой. По пути в аэропорт их машину заблокировали три автомобиля, из которых высыпали вооруженные люди, избили их и приказали уезжать из республики. Пострадавшие сейчас находятся в больнице под наблюдением врачей, с множественными травмами. По информации «Осторожно, новости», они оба находятся в инвалидных колясках.
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«Безусловно, там требуется проверка и требуется реализация следственных действий на фоне этого нападения», – добавил пресс-секретарь президента России.
Напомним, Милашина и Немов приехали в Грозный на оглашение приговора жене бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева Зареме Мусаевой. По пути в аэропорт их машину заблокировали три автомобиля, из которых высыпали вооруженные люди, избили их и приказали уезжать из республики. Пострадавшие сейчас находятся в больнице под наблюдением врачей, с множественными травмами. По информации «Осторожно, новости», они оба находятся в инвалидных колясках.
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Андрей Гаврилов