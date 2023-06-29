Песков прокомментировал местонахождение Пригожина

Фото: сайт Кремля
Песков ответил журналистам на вопрос о местонахождении основателя ЧВК «Вагнер» Пригожина
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе пресс-конференции ответил на вопрос журналистам о местонахождении основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина.
Официальный представитель Кремля заявил, что не располагает информацией о том, где сейчас находится бизнесмен.
Ситуация вокруг Пригожина обострилась 24 июня. Неудавшийся мятеж главы ЧВК «Вагнер» в России лишь повышает перспективы поставок вооружений из США на территорию Украины, добавили в американской прессе, ссылаясь на Белый дом.
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Официальный представитель Кремля заявил, что не располагает информацией о том, где сейчас находится бизнесмен.
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Андрей Гаврилов