Песков прокомментировал намерение Финляндии закрыть КПП на границе с Россией

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Накануне, 14 ноября, министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен сообщила, что страна готовится ограничить движение через контрольно-пропускной пункт (КПП) на границе с Россией. Это решение прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По заявлению финского министра МВД, такое решение было принято в связи с тем, что российские пограничники якобы пропускают к границе Суоми незаконных мигрантов из Сомали, Йемена, Сирии и других стран, которые не имеют документов для въезда.
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Александр Бойцов