Песков прокомментировал предупреждение США в адрес КНДР по продаже оружия

Фото: сайт Кремля
Россия руководствуется своими интересами в двусторонних отношениях и не обращает внимания на заявления, исходящие из Соединенных Штатов. Эту позицию выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью ТАСС.
Представитель Кремля подчеркнул, что Россия развивает свои отношения со своими соседями и будет ориентироваться на интересы обеих стран.
Читайте также:
Песков: Путин никогда не исключал возможности диалога с европейскими лидерами
Песков: Призывной возраст был повышен в связи с рекомендациями Минобороны
Названо место встречи Путина и Ким Чен Ына
Артем Кузьмин