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Песков прокомментировал ситуацию с переговорами по Нагорному Карабаху

04 октября 2023, 15:04
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

В издании Politico появилась статья, в которой утверждалось, что за два дня до начала азербайджанской военной операции в Стамбуле прошли переговоры с участием представителей России, США и Евросоюза. Эту информацию прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По информации газеты, США на встрече представлял главный советник Госдепартамента по кавказским переговорам Луи Боно, Евросоюз — специальный представитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар, а Россию — спецпредставитель МИД по содействую нормализации азербайджано-армянских отношений Игорь Ховаев.

Дмитрий Песков подтвердил, что Москва действительно контактировала с представителями Запада незадолго до обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Но это не было переговорами в полном смысле слова, как об этом пишет Politico. Официальный представитель Кремля отметил, что в статье имеется очень много допущений и неточностей. Были определенные встречи и обсуждения, но никаких конкретных решений по их итогам не было принято, заключил Песков.

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#евросоюз
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Россию не допустили до встречи «ядерной пятерки»
Рябков: США не выдали визы российской делегации для встречи «ядерной пятерки»
04 октября 2023, 15:20

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Соединенные Штаты пока не выдали визы российским представителям для встречи «ядерной пятерки», которая состоится в Нью-Йорке, об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью для Lenta.ru.
«Мы планировали новые переговоры на полях проходящей сейчас в Нью-Йорке сессии ГА ООН. Но по состоянию на вчерашний вечер нашим представителям, которые должны были проводить и координировать мероприятие, визы еще выданы не были», - прокомментировал ситуацию Рябков.

Замминистра заявил, что Россия найдет альтернативный способ для проведения переговоров. При этом, он отметил, что невыдача российской делегации виз стала очередной демонстрацией злоупотребления США своих полномочий. 

Напомним, в состав неформального объединения «ядерной пятерки» пятерки входят Россия, США, Китай, Франция и Великобритания.

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Guardian: Срок вступления Украины в ЕС назван Мишелем наугад

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Медведев развеял главный миф ЕС об Украине
Медведев: В ЕС еще верят, что бандеровская Украина просуществует до 2030 года
04 октября 2023, 14:33

Фото: kremlin.ru

Европейские политики считают, что нынешнюю Украина сможет просуществовать до 2030 года, этот миф Евросоюза развеял зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
«Глава Евросовета Шарль Мишель допустил, что Украина вступит в Евросоюз к 2030 году. Это значит, что в ЕС верят, что нынешнее бандеровское государство просуществует до этого времени», - прокомментировал ситуацию Медведев. 

Он также напомнил об отставке спикера Палаты представителей Конгресса США, который стал первым подобным прецедентом в истории. По словам Медведева, случилось это именно из-за «любви к киевской власти и бюджетным компромиссам по финансированию бандеровцев». Это также является очень громким звонком для будущего киевского режима, считает Медведев.

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#сша
#украина
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#ес
#евросоюз
#медведев
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Евросоюз назвал дату вступления Украины в ЕС наугад
Guardian: срок вступления Украины в ЕС назван Мишелем наугад
04 октября 2023, 14:33

Фото: iStock/artJazz

Глава Евросовета Шарль Мишель, говоря о предполагаемой дате расширения ЕС, назвал 2030 год наугад, поэтому его фраза не имеет смысла. Об этом сообщает газета Guardian.
Ранее Шарль Мишель заявил, что Евросоюз примет в свой состав новые страны к 2030 году. 

По словам источника Guardian, озвученная Мишелем дата взята наугад. В настоящее время первостепенной темой для ЕС является урегулирование бюджета, которое нужно осуществить до 2027 года. 

Ранее издание Politico сообщало, что Евросоюз готовится к переговорам с Украиной по вступлению в блок. Уточняется, что ЕС анонсирует встречу до декабря текущего года. 

А президент Чехии Пётр Павел заявил, что Евросоюз должен расширяться в интересах собственной безопасности. Он настаивает на как можно скором принятии в состав блока Западных Балкан, Украины, Молдавии и Грузии. 

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#ес
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Мария Захарова обвинила Евросоюз в предательстве армян
04 октября 2023, 13:55

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Европейский союз предал Армению, а вовсе не Россия. Брюссель и не думал способствовать прекращению огня и поставлять гуманитарную помощь, а европейские наблюдатели по сути предали армян.
Об этом заявила на брифинге официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Дипломат указала, что европейские наблюдатели заняли достаточно подлую позицию. Сначала они занимались бесконечными увещеваниями Еревана и заманили Армению в ловушку, а потом действительно просто молчаливо наблюдали за тем, как развивалась ситуация.

Как отметила Захарова, Евросоюз полностью дискредитировал себя в качестве посредника во время конфликтов в Нагорном Карабахе и Косово. Брюссель молча наблюдал, как российские миротворцы доставляют гуманитарную помощь, помогают уезжать жителям Карабаха, а потом подзуживал, рассказывал, что Россия их якобы предала. То, о чем договаривались при посредничестве Москвы, Ереван отговорил выполнять именно Евросоюз. Это он предал армян, заключила представитель МИД.

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#россия
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#мид
#мария захарова
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#евросоюз
#рф
#армения
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В ЕП потребовали разъяснить статус расследования взрывов на «Северных потоках»
Евродепутат Перейра подняла вопрос о расследовании взрывов на «Северных потоках»
04 октября 2023, 13:47

Фото: istockphoto.com/Jorisvo

Португальский евродепутат Сандра Перейра обратилась в Еврокомиссию с требованием обозначить настоящий статус расследования диверсии на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».
«Каков статус расследования диверсий на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» и какие шаги предприняла комиссия, чтобы быть в курсе прогресса, достигнутого в ходе этого расследования?» — приводит RT текст обращения европарламентария.

До этого сообщалось, что в случае приёма в Европейский союз Украины страна получит из бюджета содружества 186 млрд евро.

«Украина получит 186 млрд евро в случае вступления в Евросоюз из бюджета сообщества, что впервые превратит целый ряд государств — членов объединения в нетто-плательщиков. Об этом сообщает газета Financial Times», — приводит argumenti.ru сообщение ТАСС.

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#евро
#комиссия
#северный поток
#ес
#евросоюз
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МИД РФ: Москва выразила протест Токио из-за совместных учений Японии и США
04 октября 2023, 13:32

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Россия выразила протест японскому посольству в Москве и указала на недопустимость военной активности Японии и НАТО вблизи российских границ. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Дипломат напомнила, что в период с 14 по 23 сентября на острове Хоккайдо в непосредственной близости от государственной границы Российской Федерации проводились масштабные японо-американские военные учения. Посольству Токио в Москве был заявлен решительный протест по этому поводу, а также в связи с планами по реализации аналогичных маневров в октябре-декабре нынешнего года.

Российская сторона предупредила японские власти, что безответственная политика правительства Фумио Кисиды направляет Японию на путь опасной эскалации напряженности и ставит под угрозу безопасность в регионе, заключила Захарова.

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#захарова
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Суровикин после мятежа Пригожина оказался в храме: где теперь служит генерал
Генерала Суровикина с семьей встретили в храме в Подмосковье
04 октября 2023, 13:31

Фото: РИА Новости/Вадим Савицкий

Генерал армии Сергей Суровикин после мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина исчез из публичного пространства, что вызвало множество слухов. Западные СМИ и украинские телеграм-каналы распространяли информацию о его «задержании», что только «подогрело» интерес общественности. Редакция «Радио 1» расскажет, где сейчас Суровикин и какую должность он занимает.

Мятеж Пригожина 2023

 
Прежде генерал Сергей Суровикин занимал должность бывшего главнокомандующего Объединенной группировкой войск в зоне СВО. После начала вооруженного мятежа главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным 24 июня 2023 года, Суровикин обратился к бойцам кампании и призвал прекратить противоправные действия, отметив, что обострение обстановки внутри России сыграет противнику на руку.
 
После завершения мятежа и нормализации ситуации, генерал не делал публичных заявлений и пропал из информационного пространства.

 

Генерал Суровикин: арест

 
Британское издание Financial Times вскоре после «исчезновения» Суровикина опубликовало статью, в которой сообщалось о задержании генерала.  Авторы материала сослались на слова неназванных источников, которые рассказали, что задержание военного связано с попыткой мятежа в России. Информаторы издание не привели подробностей и не уточнили, как Суровикин мог быть связан с основателем частной военной компании Евгением Пригожиным.
 
                                                                                                                 Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Позже издание WSJ опубликовало материал, в котором сообщалось об «аресте» генерала Суровикина. В статье утверждалось, что он был осведомлен о планах Евгения Пригожина начать вооруженный мятеж в России, однако участия в нем не принимал.
 
В начале сентября о судьбе Сергея Суровикина пытались узнать российские журналисты. Однако на вопрос обозревателей о том, где находится генерал, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отвечать отказался. Через некоторое время в Госдуме РФ сообщили, что генерал Суровикин находится в отпуске. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

 
Депутат Андрей Гурулёв прокомментировал фото Суровикина из Алжира
Депутат Андрей Гурулёв прокомментировал фото Суровикина из Алжира

Суровикина сняли с должности

 
Впервые об освобождении от должности генерала Суровикина сообщил член комитета Государственной думы по обороне, генерал-полковник Виктор Заварзин в беседе с изданием «Подъем».
 
Он рассказал, что с военачальником все в порядке, однако ему нашли «неплохую должность по СНГ». Журналистам удалось выяснить, что Суровикин остался на посту председателя Координационного Комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны стран СНГ.

13 сентября в аккаунте алжирской мечети Абд аль-Хамида Бен Бадиса в Оране были опубликованы фотографии, на которых генерал Сергей Суровикин был замечен в составе делегации Минобороны РФ.  

Генерала Суровикина заметили в Подмосковье 


Издание «Новые известия» сообщили, что генерал Суровикин замечен с семьей в одном из храмов Подмосковья. В какой именно день и в какой церкви удалось встретить военачальника не сообщается, однако журналистам удалось задать генералу вопрос о месте его нынешней службы.
 
«Служу Отечеству. Больше никаких комментариев», - ответил Суровикин.
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#подмосковье
#минобороны рф
#дмитрий песков
#сво
#вагнер
#чвк
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Глава Азербайджана Алиев отказался от участия в пятисторонней встрече из-за Турции
APA: Алиев отказался от пятисторонней встречи из-за отказа принять Турцию
04 октября 2023, 13:24

Фото: сайт Кремля

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался от участия в пятисторонней встрече с Арменией, Францией, Германией и Евросоветом, которая была запланирована на 5 октября. Об этом сообщает азербайджанское агентство АPА.
Причиной отказа Алиева от встречи в испанской Гранаде стало то, что Азербайджан настаивал на участии Турции в этом мероприятии, а остальные страны выступили против такого предложения. Особенно не понравилась эта идея представителям Франции и Германии. 

В сорванных пятисторонних переговорах, которые были назначены на 5 октября, должны были принять участие лидеры Армении, Франции и Германии, а также глава Евросовета Шарль Мишель.

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#азербайджан
#встреча
#страны
#турция
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Экономист Журавлёва раскрыла, как скажется на Украине отставка Маккарти
Экономист Журавлёва: финансирование Киева замедлится из-за отставки Маккарти
04 октября 2023, 11:56

Фото: iStock/Andrii Atanov

Финансирование Украины США зависнет из-за отставки спикера палаты представителей Кевина Маккарти. Об этом РИА Новости сообщила старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений ИМЭМО РАН Виктория Журавлёва.
Она уточнила, что решение вопроса с финансированием будет продвигаться медленнее, поскольку выборы нового спикера палаты представителей США займут несколько дней. Это скажется и на сроках рассмотрения бюджета США.

Журавлёва отметила, что палата, ушедшая на недельный перерыв, проведёт выборы как минимум в следующую среду, поэтому Украина «станет заложником этого процесса». 

Как отмечалось ранее, спикера палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти отправили в отставку. За это проголосовали 216 конгрессменов против 210, которые не согласились с таким решением.

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#украина
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