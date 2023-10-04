Песков прокомментировал ситуацию с переговорами по Нагорному Карабаху

Фото: сайт Кремля
В издании Politico появилась статья, в которой утверждалось, что за два дня до начала азербайджанской военной операции в Стамбуле прошли переговоры с участием представителей России, США и Евросоюза. Эту информацию прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков подтвердил, что Москва действительно контактировала с представителями Запада незадолго до обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Но это не было переговорами в полном смысле слова, как об этом пишет Politico. Официальный представитель Кремля отметил, что в статье имеется очень много допущений и неточностей. Были определенные встречи и обсуждения, но никаких конкретных решений по их итогам не было принято, заключил Песков.
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Александр Бойцов