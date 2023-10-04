Песков прокомментировал ситуацию с переговорами по Нагорному Карабаху

Она уточнила, что решение вопроса с финансированием будет продвигаться медленнее, поскольку выборы нового спикера палаты представителей США займут несколько дней. Это скажется и на сроках рассмотрения бюджета США.Журавлёва отметила, что палата, ушедшая на недельный перерыв, проведёт выборы как минимум в следующую среду, поэтому Украина «станет заложником этого процесса».Как отмечалось ранее, спикера палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти отправили в отставку. За это проголосовали 216 конгрессменов против 210, которые не согласились с таким решением.Спикера Палаты представителей Конгресса СШАСенатор Манчин: Смещение спикера Маккарти —Маккарти выступил с неожиданным заявлением