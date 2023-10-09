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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что украинцы должны сами решать, что делать с выборами президента и киевским режимом. Об этом Песков сообщил журналистам.
Ранее сообщалось, что власти Украины, во избежание падения популярности Владимира Зеленского, могут провести выборы в 2024 году. Также в интересах правительства получить народный мандат перед тем, как провести возможные переговоры с Россией.
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Екатерина Коршунова