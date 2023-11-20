Песков прокомментировал слова Пашиняна о подготовке Азербайджана к войне

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что не знает о подготовке Азербайджана к войне, поскольку официальные заявления гласят о готовности к подписанию мирного договора.
Песков, в свою очередь, заявил, что не знаком с такой позицией Азербайджана, поскольку официальная информация имеет ровно противоположный характер. Так, по словам пресс-секретаря Путина, правительство Азербайджана говорит о завершении этапа конфликта с последующим переходом к заключению мира.
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