Песков прокомментировал слова Подоляка о плане убивать россиян

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Песков уточнил у журналистов, о каких именно, мобилизованных шла речь в заявлении Подоляка.
«Наверное, он про своих», - иронично отреагировал Песков.
Спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин в свою очередь назвал геноцидом заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что ВСУ должны идти вперед, убивая как можно больше россиян.
Напомним, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире украинского телемарафона заявил, что ВСУ должны продвигаться вперед, убивая максимальное число россиян.