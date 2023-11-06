Песков прокомментировал сообщения о решении Путина участвовать в выборах

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин еще не делал заявлений касательно решения по участию в выборах президента 2024. Об этом Песков сообщил РИА Новости.
По словам пресс-секретаря, кампания официально ещё не объявлялась.
Ранее Песков сообщил, что глава российского государства еще не заявлял, что будет выдвигать свою кандидатуру, однако если выдвинет, то реальную конкуренцию ему составить никто не сможет. Он также упомянул, что всенародное голосование — это проявление демократии, о чем ранее говорил сам президент России.
Также зампред ЦИК РФ Николай Булаев сообщил, что перед выборами президента России в законодательство могут быть внесены изменения. В настоящее время идёт работа над тщательным изучением документа, а также выявляются моменты, требующие актуализации.
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Ранее Песков сообщил, что глава российского государства еще не заявлял, что будет выдвигать свою кандидатуру, однако если выдвинет, то реальную конкуренцию ему составить никто не сможет. Он также упомянул, что всенародное голосование — это проявление демократии, о чем ранее говорил сам президент России.
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Екатерина Коршунова