Песков прокомментировал сообщения о центре операций НАТО в Казахстане

Фото: iStock/Oleksandr Filon
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москве необходимо собрать более детальную информацию о сообщениях про «центр миротворческих операций НАТО» в Казахстане. Об этом Песков сообщил журналистам.
Пресс-секретарь подчеркнул, что Кремль надеется получить эти данные «от друзей из Астаны».
Ранее министерство обороны Казахстана опровергло информацию о якобы открытии центра НАТО в Алма-Ате. В публикации ведомства говорится, что 23 октября состоялось официальное открытие нового конференц-зала центра миротворческих операций МО РК при участии посла США в Казахстане Дэниеля Розенблюма. Главная цель данного центра заключается в подготовке военнослужащих и гражданского персонала к участию в миротворческих операциях по стандартам Организации Объединённых Наций.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не собирается разрывать отношения с Россией и твердо придерживается всестороннего сотрудничества с ней.
Читайте также:
Минобороны Казахстана опровергло информацию об открытии центра НАТО в Алма-Ате
Токаев: Казахстан не превратится в «анти-Россию»
Генсек НАТО призвал к срочному созданию огромных запасов оружия
Ранее министерство обороны Казахстана опровергло информацию о якобы открытии центра НАТО в Алма-Ате. В публикации ведомства говорится, что 23 октября состоялось официальное открытие нового конференц-зала центра миротворческих операций МО РК при участии посла США в Казахстане Дэниеля Розенблюма. Главная цель данного центра заключается в подготовке военнослужащих и гражданского персонала к участию в миротворческих операциях по стандартам Организации Объединённых Наций.
Читайте также:
Минобороны Казахстана опровергло информацию об открытии центра НАТО в Алма-Ате
Токаев: Казахстан не превратится в «анти-Россию»
Генсек НАТО призвал к срочному созданию огромных запасов оружия
Екатерина Коршунова