Песков прокомментировал возможный отзыв ратификации ДВЗЯИ

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможность отказа РФ от ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний не означает намерения их проводить. Об этом Песков сообщил журналистам.
Песков пояснил, что российский лидер имел ввиду важность приведения ситуации к общему знаменателю. Для этого Путин допустил возможность отзыва этой ратификации.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что РФ может отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, раз США не ратифицировали этот документ. Путин отметил, что соответствующий вопрос закреплен за Государственной Думой. Глава российского государства добавил, что отзыва ратификации будет достаточно.
Ранее зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что после того как РФ отзовет ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, США могут пообещать ратифицировать его со своей стороны.
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Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что РФ может отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, раз США не ратифицировали этот документ. Путин отметил, что соответствующий вопрос закреплен за Государственной Думой. Глава российского государства добавил, что отзыва ратификации будет достаточно.
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Екатерина Коршунова