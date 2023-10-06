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Песков прокомментировал возможный отзыв ратификации ДВЗЯИ

Песков: отзыв ратификации ДВЗЯИ не означает, что РФ будет проводить испытания
06 октября 2023, 13:34
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможность отказа РФ от ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний не означает намерения их проводить. Об этом Песков сообщил журналистам.
Песков пояснил, что российский лидер имел ввиду важность приведения ситуации к общему знаменателю. Для этого Путин допустил возможность отзыва этой ратификации.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что РФ может отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, раз США не ратифицировали этот документ. Путин отметил, что соответствующий вопрос закреплен за Государственной Думой. Глава российского государства добавил, что отзыва ратификации будет достаточно.


Ранее зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что после того как РФ отзовет ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, США могут пообещать ратифицировать его со своей стороны.

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#сша
#владимир путин
#президент
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Песков: Российские военные не наносят удары по гражданским целям
06 октября 2023, 13:52

Фото: kremlin.ru

Российская армия работает только по военным целям и не наносит удары по гражданской инфраструктуре, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
«Мы по-прежнему повторяем, российские военные не наносят удары по гражданским целям, удары наносятся по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства», - прокомментировал ситуацию Песков. 

Напомним, 5 октября по кафе в селе Гроза Харьковской области был нанесен ракетный удар. В результате, погиб 51 человек. В СМИ этот случай называют самым массовым по количеству жертв среди мирного населения с начала специальной военной операции. Кто именно совершил это преступление - в настоящий момент устанавливается.

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#погибшие
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Песков: представители США и Британии пришли на заседание клуба «Валдай»
06 октября 2023, 13:48

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что представители из США и Великобритании присутствовали на заседании дискуссионного клуба «Валдай», однако их было меньше. Об этом Песков сообщил журналистам.
Песков подчеркнул, что на данный момент заметно повышение интереса к клубу «Валдай» со стороны стран Азии, Африки, Арабского мира. Пресс-секретарь президента добавил, что большой интерес к клубу сохраняется, однако состав участников изменчив. 

Напомним, выступление президента России Владимира Путина на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» длилось 3 часа 40 минут. 

В этом году заседание клуба «Валдай» проходило со 2 по 5 октября в Сочи. Главными темами обсуждения стали справедливая многополярность, а также вопросы по обеспечению безопасности и развитию для всех. 

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#сочи
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#владимир путин
#президент
#россия
#клуб
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Путин проведет переговоры с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани
Песков: Путин встретится с премьером Ирака Мухаммедом ас-Судани 10 октября
06 октября 2023, 13:46

Фото: РИА Новости / Сергей Гунеев

Президент РФ Владимир Путин проведет переговоры с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани 10 октября в Москве. Об этом рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, информацию передает ТАСС.

«10 октября состоятся непосредственно переговоры. Это будет официальный визит премьер-министра Ирака ас-Судани», — заявил Песков.
Представитель Кремля уточнил, что переговоры пройдут в формате рабочего завтрака.
Кроме того, на следующий день, 11 октября Путин и Судани примут участие в пленарном заседании Российской энергетической недели (РЭН).

Ранее Президент США Джо Байден перепутал Украину и Ирак в разговоре с журналистами заявив, что Путин проигрывает войну в Ираке. Позже Дмитрий Песков прокомментировал его оговорки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#переговоры
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Песков сказал, что нужно для анализа выступления Путина на Валдайском форуме
06 октября 2023, 13:32

Фото: сайт Кремля

Дмитрий Песков считает, что для анализа выступления Владимира Путина на Валдайском форуме потребуется время.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что много важных заявлений сделал президент Владимир Путин в ходе выступления на площадке клуба «Валдай».
 
Для анализа выступления нужно время, и речь идёт об очень крупном, концептуальном мировоззренческом выступлении, считает Песков.
 
Владимир Путин в четверг провел около четырёх часов на площадке клуба «Валдай». За это время он высказался по всем актуальным темам.

В том числе президент РФ Владимир Путин высказался о России в НАТО. Владимир Путин сказал, что высказывал ранее предложения о вступлении России в НАТО, но альянсу она не нужна.

Выступление президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» прощло 5 октября 2023, в 14:00. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что речь президента будет крайне содержательной.

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План Путина по Украине начал осуществляться, пишут СМИ
Business Insider: ставка Путина на усталость Запада от Украины сыграла
06 октября 2023, 13:25

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин, уже давно сделавший ставку на нарастающую усталость Запада от помощи Украине, сейчас наблюдает, как его план воплощается в жизнь. Об этом сообщает Business Insider.
Экс-директор аналитического отдела ЦРУ по России Джордж Биб заявил, что появляется все больше признаков правоты российского лидера. Биб пояснил, что в Киеве не справляются с призывом в армию, украинская экономика падает, союзники перестают в полном объеме оказывать поддержку.

В материале сообщается, что ставка на усталость Запада сработала. Автор статьи подчеркнул, что в Словакии не поддерживают военную помощь Украине, в Палате представителей США также выступили против этого. 

Отмечается, что даже глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что финансовой и военной помощи Киеву без участия Вашингтона будет недостаточно.

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США намерены способствовать «повышению уровня доверия» в Армении
06 октября 2023, 13:24

Фото: istockphoto.com/Wirestock

Агентство США по международному развитию (USAID) намерено помочь Армении в вопросах коммуникации и повысить уровень доверия правительству среди жителей страны.
На эти цели планируется выделить до $20 млн.

«Цель — оказать поддержку правительству Армении в создании эффективных, оптимизированных, основанных на данных и ориентированных на граждан стратегических коммуникационных систем, возможностей и практик», — приводит RT текст соответствующего документа.

При этом, предполагается, что партнёром этой программы выступит руководитель аппарата премьер-министра Армении.

До этого сообщалось, что лидеры Азербайджана и Армении согласились принять участие в трёхсторонней встрече в Брюссель в конце этого месяца.

«Я принял решение пригласить обоих лидеров в Брюссель в конце октября, и они согласились приехать на эту встречу. Мы намерены проделать большую работу для нормализации отношений Азербайджана и Армении», — приводят argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости слова главы Евросовета Шарля Мишеля.

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В СФ прокомментировали присуждение премии мира иранской правозащитнице
Карасин назвал присуждение Нобелевской премии мира Мохаммади политизированным
06 октября 2023, 12:58

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин заявил, что решение Нобелевского комитета присудить премию мира иранской правозащитнице Наргиз Мохаммади является политизированным. Об этом сообщает РИА Новости.
«Наряду с другими решениями Нобелевского комитета по премиям в этом году премия мира носит явно политизированный характер, и, видимо, так и должна восприниматься», — отметил Карасин.

Напомним, лауреатом Нобелевской премии мира 2023 года стала иранская активистка и вице-президент правозащитной организации Наргиз Мохаммади. Ей присудили премию за борьбу против угнетения женщин, а также «борьбу за продвижение прав человека и свободы для всех». На данный момент Мохаммади отбывает тюремный срок.

В этом году норвежский нобелевский комитет решил посвятить премию многочисленным иранцам, которые на протяжении 2022 года протестовали в Иране против ущемления прав женщин под лозунгом «Женщина – Жизнь – Свобода».

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Сенсационные заявления Путина на Валдае: ядерная доктрина, как взорвался джет Пригожина
Путин выступил на Валдайском форуме: главные заявления президента
06 октября 2023, 12:52

Фото: РИА Новости/Владимир Смирнов

Президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», который в этом году проходил в Сочи. В рамках мероприятия глава государства обсудил вопросы, посвященные российской экономике, прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе, скандал в канадском парламенте и оценил возможность применения ядерного оружия. Редакция «Радио 1» расскажет, какие еще важные заявления сделал президент и какие подробности вскрылись в ходе расследования по факту крушения самолета, на борту которого находился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Валдай 2023


Экспертно-аналитический центр был основан в 2004 году. Название клуб получил из-за места проведения первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай. Во вступительной речи Владимир Путин отметил, что валдайские дискуссии — это всегда отражение самых важных процессов мировой политики XXI века.

Путин об Украине


Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не устраивала кровавый переворот в Киеве. Войну разжег киевский режим при поддержке западных стран, а Россия приняла решение о проведении специальной военной операции, которая нацелена на то, чтобы прекратить боевые действия на Украине.

«Наши действия прежде всего продиктованы целью защиты людей и своих традиций», - подчеркнул президент.

О потерях ВСУ


С начала контрнаступления ВСУ потеряли 90 тысяч человек и 557 единиц боевых машин. Напомним, ранее анонсированное украинское наступление, началось четвертого июня текущего года.

Путин об Одессе 


Владимир Путин назвал Одессу русским городом, но чуть-чуть еврейским. 

«Одесса — это, конечно, русский город, но вот чуть-чуть еврейский» — сказал глава государства.

Путин о Западе


                                                                                                                 Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

По словам президента, стремление России к взаимодействию было расценено неправильно. Во время первого заседания клуба, Россия проходила сложный период восстановления после распада СССР. Готовность России к взаимодействию расценили как покорность, однако страна неоднократно предупреждала, что подобный подход чреват угрозой нарастания вооруженного конфликта, но такие слова были проигнорированы. 

Путин о жизни  в Европе


Владимир Путин рассказал об уровне жизни населения в европейских странах. По его словам, промышленные производства в Европе закрываются и переезжают в США. Уровень жизни населения падает. Продолжение помощи Украине возможно только в ущерб собственной экономике и за счет ухудшения положения населения.

Путин об экономике России

 
В России установилась рекордно низкая безработица, сообщил Владимир Путин. Кроме того, началась структурная перестройка экономики, о чем свидетельствует профицит бюджета по итогам третьего квартала текущего года. Президент назвал экономическую ситуацию в стране стабильной и устойчивой. По его словам, у страны увеличились расходы на оборону и безопасность, но негативного влияния на бюджет страны это не оказало.

Про ситуацию в Нагорном Карабахе


После того, как произошел развал СССР и начались этнические столкновения между армянами и азербайджанцами, Россия неоднократно выступала посредником и предлагала Еревану пойти на компромисс, рассказал президент Владимир Путин. Он пояснил, что Москва предложила Армении вернут пять районов Азербайджану и таким образом сохранить территориальную связь между государствами. Однако Нагорный Карабах видел в подобном решении некоторые угрозы для себя. Независимость Карабаха никто не признал, даже Армения, однако позже все же была признана принадлежность Карабаха Азербайджану.

«А что тут еще скажешь? Армения признала Карабах территорией Азербайджана, а мы не признаем, что ли? Но и Армения остается нашим союзником», - пояснил Путин.

Глава государства также напомнил о погибших российских миротворцах, которые отдали жизни, защищая жителей Нагорного Карабаха. Путин привел некоторые подробности его телефонного разговора с президентом Алиевым и  сообщил, что безопасность граждан, которые остались в республике, будет обеспечена.

Президент также высказался о премьер-министре Армении Николе Пашиняне. По словам Путина, его могли намерено привести к власти для того, чтобы сдать Карабах.

О применении ядерного оружия


Президент России напомнил о ядерной доктрине, в которой закреплены два условия применяя ядерного оружия. Первой причиной применения ТЯО является ответно-встречный удар, который не оставит противнику шанса на выживание. Независимо от того, с какой точки океана будет направлено оружие, Россия запустит сотни ракет, которые уничтожат агрессора. Вторым условием применения ядерного оружия Россией является угроза существованию страны. Противник знает о возможностях России и доктрине, подчеркнул Путин. 

Политолог раскрыл, зачем на самом деле Путин заговорил про ядерную войну на «Валдае»
Политолог раскрыл, зачем на самом деле Путин заговорил про ядерную войну на «Валдае»

«Нужно ли нам это менять? А зачем нам это менять? Я просто не вижу этой необходимости. Я просто не вижу, чтобы что-то сегодня угрожало существованию российского государства», - подчеркнул президент. 

Путин также сообщил о завершении работ над «Сарматом». По его словам, оружие в скором времени будет поставлено на боевое дежурство.

О скандале в канадском парламенте


Владимир Путин напомнил, что именно Нюрнбергский трибунал определил дивизию «Галичина» виновной в совершении геноцида евреев, цыган и поляков. Спикер канадского парламента поприветствовал эсэсовца и заявил, что это ветеран Второй мировой войны, который сражался против русских. Такой факт означает, что он не мог не понимать того, что нацист воевал на стороне Гитлера, отметил российский лидер. 

«Если он не знает, что во время войны против России сражался Гитлер, то он идиот. А если он знает и называет его героем Канады, то он негодяй. Или так, или так», - заключил президент.

О вступлении Украины в ЕС


Глава государства заявил, что Россия не была против вступления Украины в ЕС, в отличие от возможности ее присоединения к НАТО.

«Что касается НАТО — да, мы всегда были против, поскольку расширение НАТО к нашим границам угрожает нашей безопасности. Это серьезнейший вызов для безопасности нашей страны», - подчеркнул Путин.

Он также оценил экономические последствия от присоединения Украины к Союзу. По его словам, украинская экономика уже не существует без помощи со стороны союзников. Если прекратить оказывать финансовую помощь Украине «все ляжет». Аналогичная ситуация с поставками военной помощи, отметил Путин. Без западного вооружения Украина продержится не больше недели.

Путин про величие России


Владимир Путин подчеркнул, что величие России состоит в укреплении суверенитета. Те, кто начал борьбу с Россией сегодня, сделали это из-за собственной глупости. Страна продолжает укреплять свою независимость во всех сферах. Введенные от безысходности санкции в отношении РФ имеют обратный результат и Запад не достиг целей, для которых рестрикции изначально были введены. 

Путин о ЧВК в России 


В России нет закона, который регулировал бы деятельность частных военных компаний, сообщил Путин. Если ЧВК будут созданы когда-либо, их деятельность будет построена на праве. Путин назвал вопрос создания в стране ЧВК непростым и отметил, что обсуждение этого вопроса продолжается. 

Он также рассказал о некоторых подробностях расследования в деле о крушении самолета, в результате которого погиб глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Путин заявил, что внешнего воздействия на частный джет не было, а в телах погибших были обнаружены фрагменты ручных гранат. Об этом свидетельствуют результаты экспертизы, проведенной СК РФ.

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В Баку отреагировали на слова Макрона об отказе Азербайджана от встречи
МИД Азербайджана назвал слова Макрона об отказе от встречи в Гранаде лицемерием
06 октября 2023, 12:27

Фото: сайт Кремля

МИД Азербайджана назвал «лицемерием» заявление президента Франции Эммануэля Макрона относительно отказа Баку от трехсторонней встречи в Гранаде. Об этом говорится в релизе пресс-службы азербайджанского внешнеполитического ведомства.
В ведомстве осудили и отвергли обвинения, которые выдвинул французский лидер Макрон против Азербайджана. 

«Каждому из участников мероприятия хорошо известно, что именно французская сторона выступила против участия Турции во встрече», — заявили в МИД.

В ведомстве добавили, что Макрон озвучил ложную информацию по этому вопросу, что свидетельствует о неподобающем подходе для главы государства. 

Ранее Эммануэль Макрон выразил сожаление из-за отсутствия президентов Азербайджана и Турции на саммите Европейского политического сообщества. Макрон сообщил, что снова позвонит Алиеву для «сохранения давления» на Азербайджан. 

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