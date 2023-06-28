Песков прокомментировал возможное награждение Лукашенко

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Дмитрий Песков заявил, что не знает о планах по награждению Лукашенко после мятежа 24 июня
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о возможном награждении президента Республики Беларусь Александра Лукашенко за вклад в разрешение событий 24 июня. Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, в ночь на субботу в Ростове-на-Дону вагнеровцы захватили штаб Южного военного округа. Причиной стали заявления Пригожина о том, что ВС РФ якобы ударили по лагерям ЧВК. Против главы «Вагнера» было возбуждено уголовное дело об организации военного мятежа.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что Лукашенко заявил о согласии Пригожина остановить движение ЧВК «Вагнер».
«Мне не известно о таких планах», — сообщил Песков.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что Лукашенко заявил о согласии Пригожина остановить движение ЧВК «Вагнер».
Екатерина Коршунова