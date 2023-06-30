Песков прокомментировал задержание российского хоккеиста в Польше

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Песков заявил, что не располагает подробностями задержания российского хоккеиста в Польше
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на задержание российского хоккеиста в одном из польских говоров. Слова пресс-секретаря президента РФ приводит ТАСС.
Он уточнил, что подробностями инцидента не располагает.
«Я уверен, что посольство это все будет сейчас выяснять, какие-то подробности мы получим, хотя, конечно, посольству сейчас работать в Варшаве очень и очень тяжело», — добавил Песков.
По данным польских правоохранителей, шпионская сеть якобы работает в интересах российской стороны. Хоккеист стал уже 14-м задержанным по этому обвинению. Следствие утверждает, что все иностранцы якобы организовывали диверсии, пропагандистскую работу и раскрытие сведений, составляющих государственную тайну, по указаниям российских разведывательных спецслужб.
Песков отказался высказываться по законопроекту о запрете смены пола;
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Андрей Гаврилов