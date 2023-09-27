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Президент Украины Владимир Зеленский чествовал нациста Ярослава Хунку в парламенте Канады, что подтверждает нацистскую идеологию Киева. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.
Напомним, что Зеленский во время визита в Канаду приветствовал нациста, бывшего участника бойца дивизии СС «Галичина» 98-летнего Ярослава Хунку. Его представили как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны».
Кроме того, Песков заявил, что памяти украинских ветеранов можно только посочувствовать.
Ранее спикер Палаты общин Энтони Рота, устроивший чествование нациста, после скандала на весь мир, подал в отставку.
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«Пристрастие киевского режима к нацистской идеологии — не новость. Тот факт, что Зеленский так же стоя рукоплескал фашисту — лишний раз это подтверждает», — заявил представитель Кремля.
Ранее спикер Палаты общин Энтони Рота, устроивший чествование нациста, после скандала на весь мир, подал в отставку.
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Алина Юрчак