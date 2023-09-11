Песков: Против России развернута информационная война

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Против России объявлена информационная война, поэтому стоит не допускать безответственных провокаций. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РБК.
«Война есть война. Во время войны нужно в плане информации быть ответственными, не допускать безответственных провокаций информационных учитывая силу и роль информпотоков», - сказал Песков.
При этом он подчеркнул, что против России развернута информационная война. Однако, по его словам, общество пытается разобраться и имеет для этого место для дискуссий.
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Элина Позднякова