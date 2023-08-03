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Песков: Путин и Эрдоган подтвердили скорую встречу

03 августа 2023, 12:16

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре подтвердили намерение встретиться лично в ближайшее время. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В целом президенты подтвердили свое намерение скоро встретиться, но место встречи и сроки проведения такой встречи будут дальше согласовываться по дипломатическим каналам», — рассказал Песков.

Анкара не исключает подписания соглашений о сотрудничестве с Москвой в ходе грядущего визита президента РФ Владимира Путина в Турцию. Накануне сообщалось, что президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом. В ходе беседы, лидеры стран договорились о визите российского главы в Турцию.

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Политтехнолог Август: ДЭГ поможет привлечь к голосованию дополнительных избирателей
03 августа 2023, 13:12

Фото: Мособлизбирком

Дистанционное электронное голосование, которое в этом году впервые будет применяться на выборах с Подмосковье, не заменит традиционного. Такое мнение высказала «Радио 1» политтехнолог, эксперт по коммуникациям Алёна Август.
«Пока речь не идёт о том, чтобы всё голосование перевести в цифру. Просто, разрабатывая разные способы волеизъявления, организаторы выборов ищут разные подходы к людям. Вероятно, ещё много лет будут «ламповые» выборы: ножками пришёл, в бумажке пометил, в урну опустил – всё, ты свой долг исполнил. Многим это нравится», – отметила Август. 
По её словам, для тех, кто не хотел бы никуда ходить и экономит своё время, есть онлайн-голосование. 
«Конечно, это хороший способ для какой-то части людей. Кто-то попробует сделать это из любопытства, а для кого-то это такое же действие, как купить авиабилет онлайн. Я, например не знаю, где находится авиакасса. Поэтому какое-то количество избирателей за счёт этого удастся привлечь – тех, кто ни за что не пошёл бы на участок ногами», – заключила собеседница «Радио 1». 
В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах. Для удобства жителей Подмосковья голосование в 2023 году будет проходить в течение трёх дней – 8, 9 и 10 сентября. 

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) – новый, современный и удобный способ волеизъявления. Они будет применён в нескольких регионах России, в том числе впервые – в Подмосковье. Ранее Мособлизбирком рассказал, как им воспользоваться

Принять участие в ДЭГ может любой житель Московской области, который обладает активным избирательным правом, имеет действующую подтвержденную учётную запись на портале госуслуг  и помнит пароль от неё. Для участия в ДЭГ нужно подать заявку на «Госуслугах» до 4 сентября.
 
Важно: запись на дистанционное электронное голосование самим голосованием не является. После регистрации на ДЭГ избиратель не сможет проголосовать на участке с помощью бюллетеня. Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо будет с 8 по 10 сентября зайти на портал дистанционного электронного голосования и оставить свой голос. ДЭГ проводится с 8:00 первого дня голосования до 20:00 последнего.  В Мособлизбиркоме продолжает работать «Горячая линия», на которую можно позвонить по номеру 8 (800) 550-97-44 и задать все интересующие вопросы.
 
Кроме того, все желающие могут проголосовать на избирательном участке с использованием бюллетеня. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома. Время голосования – с 8:00 до 20:00.
 Общественная палата Московской области проводит набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования.
 
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#подмосковье
#московская область
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Сенатор Климов рассказал о последствиях для России после разрыва отношений с Норвегией
Сенатор Климов объяснил, почему Россия причислила Норвегию к недружественным странам
03 августа 2023, 13:11

Фото: IStock/Derek Brumby

Правительство России причислило Норвегию к недружественным странам. Теперь для дипмиссии ограничена возможность нанимать в посольства, консульства, представительства госорганов и госучреждений работников, находящихся в РФ.
Заместитель председателя комитета Совета федерации по международным делам Андрей Климов в интервью «Радио 1» рассказал, что у Норвегии был шанс наладить отношения с Россией, однако государство не воспользовалось такой возможностью.
«Норвегия была и остаётся ближайшим союзником США, и отсюда их политика, которая была явно антироссийской, никаких дружеских шагов со стороны этого государства не было. Наоборот, были мелкие пакости. И сегодняшнее решение подводит черту. Это правовое закрепление объективной реальности. А все, кто будут иметь отношения с Норвегией — предприятия и физлица — должны исходить из этого решения», — отметил Андрей Климов.
Теперь же Норвегия может пойти на ответные меры, подчеркнул сенатор. Однако, по его мнению это только снизит шанс на восстановлении отношений в будущем.  
«У норвежцев есть возможность ухудшить условия нашей работы на том же Шпицбергене, но в нынешней ситуации это не какие-то краеугольные камни, которыми стоит жертвовать. Если они захотят что-то на публику показать, то  полагаю, что это не будет чувствительно для нас. Но это точно затруднит восстановление нормальных отношений в дальнейшем », — сказал собеседник.
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#норвегия
#россия
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Встреча глав государств по украинскому вопросу может состояться осенью
03 августа 2023, 12:40

Фото: iStock/alzay

Встреча по Украине, возможно, пройдёт во время работы Генассамблеи ООН в сентябре этого года.
Об этом пишет Politico, ссылаясь на свои источники.
 
«Украина также рассматривает эту встречу как возможный предвестник давно анонсированного саммита мира», —пишет Politico.
Один из официальных лиц рассказал POLITICO, что встреча государств возможна в кулуарах сентябрьской ГА ООН, также есть возможность на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Индии обсудить украинский конфликт.
 
В данный момент готовится встреча стран-переговорщиков по Украине в саудовской Джидде, главы десятков государств попробуют начать мирные переговоры. Среди приглашенных — Бразилия, Индия, Турция и Япония, США.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина намерена начать переговоры о будущем членстве страны в Евросоюзе до конца года. 

Напомним, ранее Зеленский заявил, что Украина осознала невозможность вступления в НАТО на фоне активного военного конфликта с Россией. Президент Украины также выразил желание, чтобы совет Украина-НАТО был не просто форматом партнёрства, но и инструментом интеграции Киева в альянс.

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#всу
#сво
#украина
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МИД Норвегии: Москва и Осло заинтересованы в работе дипломатических связей и каналов
03 августа 2023, 12:40

Фото: iStock/Derek Brumby

Глава МИД Норвегии Анникен Витфельдт заявила, что Норвегия и РФ заинтересованы в работе дипломатических связей и каналов для контактов. Об этом она сообщила телеканалу TV 2 на фоне внесения Норвегии в перечень недружественных России государств
Витфельдт отметила, что оснований для утверждения того, что Норвегия ведет себя недружественно по отношению к РФ нет. Глава МИД Норвегии добавила, что в российском решении «нет ничего удивительного».

Напомним, ранее Норвегия попала в перечень недружественных стран для России.

Уточняется, что включенные в список недружественных стран дипмиссии не могут нанимать в посольства, консульства не могут нанимать сотрудников, находящихся в России. Таким образом, в утвержденном правительством перечне указывается число физлиц, с которыми дипмиссии недружественных стран могут заключать трудовые договоры. Лимит Норвегии составил 27 человек.

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Премьер Индии не поедет на саммит БРИКС без Путина
Премьер Индии Моди не будет очно участвовать в саммите БРИКС в ЮАР из-за отсутствия Путина
03 августа 2023, 12:31

Фото: iStock/ Igor Vershinsky

Премьер-министр Индии Нарендра Моди отказался от очного участия в саммите БРИКС в связи с отказом российского лидера Владимира Путина посетить мероприятие. Об этом изданию РИА новости сообщил источник в правительстве Индии.
По словам собеседника издания, индийский премьер отказался прибыть на саммит, в связи с аналогичным решением президента России Владимира Путина.

Прежде, российский лидер Владимир Путин выразил уверенность в том, что саммит БРИКС, проведение которого запланировано на август, пройдет на самом высоком уровне. Отмечается, что глава государства примет участие в мероприятии в режиме видеосвязи. Об этом Владимир Путин сообщил в ходе беседы президенту ЮАР. Он также добавил, что Москва будет всячески поддерживать ЮАР. 

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#юар
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В Кремле оценили перспективу появления общей валюты БРИКС
Песков назвал «вряд ли реализуемой» идею создания единой валюты БРИКС
03 августа 2023, 12:05

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что введение единой валюты в БРИКС вряд ли возможно в ближайшее время, но эта тема требует обсуждения.
По его словам, процесс дедолларизации продолжает идти и мировое сообщество постепенно нацеливается на использование национальных валют.  

Спикер Кремля подчеркнул, что обсуждение вопроса создания единой валюты объединения идет, но в настоящее время этот процесс не реализуем. Песков указал на то, что многие страны осознают преимущества проведения расчетов в национальных единицах. Однако, вопрос введения таких изменений в БРИКС по-прежнему остается дискуссионным вопросом. 

Ранее, представитель Кремля высказался о расширении БРИКС. 

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#песков
#доллар
#валюта
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В Кремле опровергли обвинения Борреля в адрес России
Песков: РФ является надежным поставщиком зерна и выполняет свои обязательства
03 августа 2023, 11:50

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова Борреля, который заявил, что Россия дешевым зерном пытается сделать другие страны зависимыми.
Накануне, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Россия, поставляя странам африканского континента зерно по заниженным ценам, стремится сделать их зависимыми.

 Спикер Кремля опроверг высказывание Борреля и отметил, что Россия была и продолжает оставаться надежным поставщиком продовольствия. Он также подчеркнул, что Москва могла бы выполнять намного больше обязательств, если бы не введенные в отношении России рестрикции. 

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#москва
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#зерно
#ес
#песков
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Президент Эстонии Карис перенёс визит в Австралию из-за нехватки средств
03 августа 2023, 11:44

Фото: iStock/diegograndi

Президент Эстонии Алар Карис перенес полёт в Австралию, который должен был случиться летом 2023 года.
ERR пишет, что это решение связано с нехваткой средств у канцелярии президента. Министр финансов Эстонии Март Вирклаев подтверждает информацию о том, что правительству был направлен запрос, касающийся поездки эстонского президента в Австралию.
 
Уточняется, что канцелярия Кариса просила выделить средства на визит из резерва эстонского кабмина, но этого не произошло: деньги потребовались на оплату «непредвиденных расходов».
 
ERR пишет, что президентская канцелярия рассчитывает на изменение текущей системы в пользу того, чтобы расходы президента утверждались через парламент. Это позволит согласовывать выделение средств без участия кабинета министров.

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#президент
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Зеленский назвал страны, готовые предоставить Украине гарантии безопасности
03 августа 2023, 11:01

Фото: iStock/alzay

Президент Украины Владимир Зеленский назвал 12 стран, которые выразили готовность подписать предоставить Киеву гарантии безопасности, среди них Норвегия, Ирландия, Румыния, Дания и другие. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
Таким образом, подписать с Украиной договор о предоставлении гарантий безопасности готовы Дания, Испания, Ирландия, Португалия, Исландия, Норвегия, Нидерланды, Швеция, Бельгия, Румыния, Финляндия и Чехия.
 
«На этой неделе мы начинаем работу уже над двусторонними соглашениями, и первым государством, с которым работаем, стали США», - сказал Зеленский на совещании с иностранными дипломатами.

По его словам, за вторую половину 2023 года пакет гарантий безопасности должен стать довольно конкретным.

При этом уточняется, что в рамках обязательств, страны будут предоставлять военную помощь, однако без обещания принимать непосредственное участие в конфликте.

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