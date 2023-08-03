Песков: Путин и Эрдоган подтвердили скорую встречу

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Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре подтвердили намерение встретиться лично в ближайшее время. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В целом президенты подтвердили свое намерение скоро встретиться, но место встречи и сроки проведения такой встречи будут дальше согласовываться по дипломатическим каналам», — рассказал Песков.
Анкара не исключает подписания соглашений о сотрудничестве с Москвой в ходе грядущего визита президента РФ Владимира Путина в Турцию. Накануне сообщалось, что президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом. В ходе беседы, лидеры стран договорились о визите российского главы в Турцию.
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Элина Позднякова