Песков: Путин и Эрдоган подтвердили скорую встречу

Глава МИД Норвегии Анникен Витфельдт заявила, что Норвегия и РФ заинтересованы в работе дипломатических связей и каналов для контактов. Об этом она сообщила телеканалу TV 2 на фоне внесения Норвегии в перечень недружественных России государств