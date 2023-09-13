Песков: Путин и Ким Чен Ын начали переговоры тет-а-тет

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча лидеров РФ и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына при участии делегаций завершились. Сейчас они приступили к переговорам с глазу на глаз, передает РИА Новости.
После этого лидеры обеих стран приступили к переговорам с участие делегаций, которые продлились более часа. В рамках встречи Ким Чен Ын заявил, что он поддерживает проведение Россией специальной военной операции на Украине. По его словам, действия России являются священной борьбой для защиты государственного суверенитета. КНДР всегда будет вместе с Россией в борьбе против империализма.
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Элина Позднякова