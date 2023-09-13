Песков: Путин и Ким Чен Ын не обсуждали риски ядерной войны

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Президент России Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын не обсуждали риски ядерной войны. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ким Чен Ын заявил, что сотрудничество с Россией является приоритетным для КНДР. Также он отметил, что Северная Корея поддерживает проведение Россией специальной военной операции. Встреча лидеров государств завершилась официальным обедом, где Владимир Путин поднял бокал за благополучие и процветание народов России и КНДР.
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Анастасия Чинкова