Песков: Путин никогда не исключал возможности диалога с европейскими лидерами

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин никогда не исключал возможности продолжать диалог с европейскими лидерами. Об этом Песков сообщил в интервью «Известиям».
Ранее Песков сообщил, что Путин еще не заявлял, что будет выдвигать свою кандидатуру, однако если выдвинет, то реальную конкуренцию ему составить никто не сможет.
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