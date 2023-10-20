Песков: Путин посетил штаб Вооружённых сил России в Ростове-на-Дону

Фото: Telegram-канал телеканала «Звезда» Минобороны РФ
Владимир Путин посетил штаб Вооружённых сил России на юге страны, в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, визит главы российского государства состоялся, когда тот возвращался из Перми.
Как рассказал Песков, начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту и верховному главнокомандующему о ходе специальной военной операции (СВО). Он сообщил, что объединенная группировка войск решает задачи в соответствии с планом спецоперации. Также состоялись и другие беседы с представителями высшего руководства Минобороны.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что украинские военные предпринимают безуспешные попытки произвести наступление на разных направлениях. Им не удается прорвать мощную российскую оборону. Глава российского военного ведомства подчеркнул, что с начала контрнаступления Вооружённых сил Украины (ВСУ), которое стартовало в июне этого года, украинская сторона понесла огромные потери как в личном составе, так и в единицах боевой техники.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что украинские военные предпринимают безуспешные попытки произвести наступление на разных направлениях. Им не удается прорвать мощную российскую оборону. Глава российского военного ведомства подчеркнул, что с начала контрнаступления Вооружённых сил Украины (ВСУ), которое стартовало в июне этого года, украинская сторона понесла огромные потери как в личном составе, так и в единицах боевой техники.
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Артем Путинцев