Песков: Путин проводит совещание с руководителями силовых ведомств

Фото: сайт Кремля
Песков сообщил, что Путин проводит совещание с участием руководителей силовых ведомств, в том числе с Шойгу, Бортниковым, Золотовым
Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в настоящее время глава государства проводит совещание с участием руководителей силовых ведомств.
По словам спикера Кремля, в совещании участвуют генпрокурор Краснов, глава МВД Колокольцев, министр обороны Шойгу, директор ФСБ Бортников, глава Росгвардии Золотов, директор ФСО Кочнев, глава СК Бастрыкин, а также глава администрации Кремля Вайно.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Президент РФ Путин заявил о том, что бойцы ЧВК «Вагнер» смогут уйти в Белоруссию. Об этом он рассказал в рамках своего выступления.
По словам спикера Кремля, в совещании участвуют генпрокурор Краснов, глава МВД Колокольцев, министр обороны Шойгу, директор ФСБ Бортников, глава Росгвардии Золотов, директор ФСО Кочнев, глава СК Бастрыкин, а также глава администрации Кремля Вайно.
Анастасия Крестьянова