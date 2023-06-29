Песков: Путин сам решил выйти к народу в Дербенте

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин сам решил выйти к народу в Дербенте, несмотря на предупреждения специалистов
Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин сам решил выйти к народу в Дербенте, сообщает «РИА Новости».
Напомним, в среду российский лидер посетил Дагестан с рабочим визитом. Там Путина попросили осмотреть фонтан, открытый в парке имени Низами Гянджеви в Дербенте.
По словам Пескова, практически весь город вышел встречать президента. Несмотря на рекомендации специалистов по соблюдению дистанции в связи с эпидемиологической ситуацией, глава РФ лично принял решение поприветствовать людей и пообщаться с ними.
«Поэтому, конечно, с одной стороны, есть рекомендации специалистов, но с другой стороны, есть твердое решение президента, когда он не мог отказать этим людям, чтобы не поприветствовать их», - прокомментировал ситуацию пресс-секретарь.
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Напомним, в среду российский лидер посетил Дагестан с рабочим визитом. Там Путина попросили осмотреть фонтан, открытый в парке имени Низами Гянджеви в Дербенте.
«Поэтому, конечно, с одной стороны, есть рекомендации специалистов, но с другой стороны, есть твердое решение президента, когда он не мог отказать этим людям, чтобы не поприветствовать их», - прокомментировал ситуацию пресс-секретарь.
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Евгения Парфентьева