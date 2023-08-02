Песков: Путин ведет переговоры с Эрдоганом

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил что российский лидер Владимир Путин проводит переговоры с турецким коллегой Эрдоганом.
Спикер Кремля в настоящее время не назвал детали разговора президентов.
Предварительно, лидеры стран могут обсудить условия возобновления зернового соглашения.
Ранее, издание WSJ сообщало, что глава российского государства игнорирует попытки Эрдогана провести переговоры о зерновой сделке. По мнению авторов статьи, к переговорам, Кремль стараются склонить ряд посредников, заинтересованных в возобновлении договора.
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Анастасия Крестьянова