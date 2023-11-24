Песков: Путин выступит на Всемирном русском народном соборе

Фото: kremlin.ru
Российский лидер Владимир Путин выступит на Всемирном русском народном соборе, об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Всемирный русский народный собор – это Международная общественная организация, председателем которой является Патриарх всея Руси Кирилл. В этом году организации исполнилось 30 лет, она была основана в мае 2023 года.
Мероприятие проводится каждый год, а на этот раз юбилейный 30-й Собор проведут 27 и 28 ноября. В нём традиционно, принимают участие представители всех ветвей власти и общественных объединенний.
Как рассказал спикер Кремля Дмитрий Песков, в этмо году на соборе выступит российский глава Владимир Путин.
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Мероприятие проводится каждый год, а на этот раз юбилейный 30-й Собор проведут 27 и 28 ноября. В нём традиционно, принимают участие представители всех ветвей власти и общественных объединенний.
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Евгения Парфентьева