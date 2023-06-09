Песков: Путин встретится в Сочи с главами делегаций СНГ и ЕАЭС

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В ходе беседы с журналистами Песков сообщил, что встреча Владимира Путина с белорусским президентом будет неформальной и пройдет в резиденции Бочаров Ручей. Затем глава государства посетит «Сириус» для беседы с лидерами зарубежных делегаций, которые прибудут для участия в заседаниях Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств СНГ.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Кремле рассказали о сбитии БПЛА, который накануне атаковал Воронеж. По словам Пескова, целью атаки беспилотника стали объекты гражданской инфраструктуры.