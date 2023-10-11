Песков раскрыл, кого поддерживает Россия в конфликте между Израилем и Палестиной

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Россия сохраняет диалог и с Израилем, и с Палестиной для урегулирования конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что Кремль стремится сохранить сбалансированный подход, для чего необходимо непосредственное общение с обеими сторонами конфликта.
При этом, Песков заявил, что Россия должна сохранять дистанцию для дальнейшего урегулирования конфликта.
Он уточнил, что Россия осуждает терроризм Палестины, но осознаёт и первоисточник нынешнего конфликта, который берёт своё начало в Израиле.
Ранее сообщалось, что в палестино-израильский конфликт вступила Сирия, нанеся ряд ударов по территории Израиля.
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При этом, Песков заявил, что Россия должна сохранять дистанцию для дальнейшего урегулирования конфликта.
Ранее сообщалось, что в палестино-израильский конфликт вступила Сирия, нанеся ряд ударов по территории Израиля.
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Анастасия Чинкова