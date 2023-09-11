Песков раскрыл подробности предстоящей встречи Путина и Ким Чен Ына

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что ходе визита лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию планируется его переговоры с президентом России Владимиром Путиным с участием делегаций с обеих сторон, при этом при необходимости главы могут продолжить встречу один на один.
«В ходе визита Ким Чен Ына в Россию планируются и переговоры делегаций, и, при необходимости, встреча с Путиным один на один», - цитирует РИА Новости Пескова.11 сентября лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сел на поезд в Пхеньяне и выехал в Россию, чтобы встретиться со своим коллегой владимиром Путиным в рамках ВЭФ 13 сентября. В Кремле уточнили, что он посетит Россию с официальным визитом по приглашению главы РФ Владимира Путина.
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