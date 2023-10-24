Песков раскрыл, состоятся ли выборы президента России

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о выборах главы государства, которые должны состояться в следующем году.
По его словам, срок проведения выборов приближается, но Кремль исходит из того, что они состоятся при любом раскладе событий.
Ранее Песков в беседе с журналистами заявлял, что у Владимира Путина нет достойных конкурентов. Он отмечал, что их и не может быть. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Позднее Песков прокомментировал заявления президента США Джо Байдена о Путине. Напомним, что американский президент заявил о желании «подавить» российского лидера. Однако Дмитрий Песков отметил, что такими выражениями бросаются и европейские политики, но никто из них не может дать чёткого объяснения целесообразности своих действий и планов.
Читайте также:
Песков рассказал о «двойниках» Путина
В Кремле прокомментировали новости о здоровье Владимира Путина
Песков: Планы провести большую пресс-конференцию Путина есть
Ранее Песков в беседе с журналистами заявлял, что у Владимира Путина нет достойных конкурентов. Он отмечал, что их и не может быть. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Песков рассказал о «двойниках» Путина
В Кремле прокомментировали новости о здоровье Владимира Путина
Песков: Планы провести большую пресс-конференцию Путина есть
Анастасия Чинкова