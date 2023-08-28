Песков раскрыл, в какие поездки отправится Путин осенью

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Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что осенью у Владимира Путина планируются зарубежные поездки.
«Планируются, да. Осенью планируются, мы будем тоже в соответствующие сроки информировать», - прокомментировал ситуацию пресс-секретарь.
По понятные причинам, раскрывать детали и места, в которые направится российский лидер, заранее никто не будет, заключил Песков.
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