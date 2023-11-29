Песков раскрыл возможность встреч Путина и Пашиняна

Фото: сайт Кремля
В настоящее время встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна не планируются, однако они могут состояться, если Пашинян прибудет в Санкт-Петербург на встречу СНГ. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
новость дополняется...
Читайте также:
Пашинян заявил, что считает Россию дружественной страной
Пашинян обвинил Россию в затягивании поставок вооружения
Лавров обвинил Запад в стремлении отвернуть Армению от России
Читайте также:
Пашинян обвинил Россию в затягивании поставок вооружения
Лавров обвинил Запад в стремлении отвернуть Армению от России
Анастасия Чинкова