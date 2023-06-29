Песков раскрыл подробности присвоения Лукашенко звания полковника

Фото: kremlin.ru
В Кремле прокомментировали информацию о присвоении Лукашенко звания полковника
Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что обещание Владимира Путина присвоить президенту Белоруссии Александру Лукашенко звания полковника остается ироничным, сообщает «РИА Новости».
Это обещание прозвучало еще в апреле. Однако, сразу после Путин добавил, что Лукашенко вряд ли нуждается в званиях в званиях других государств. Российский лидер также подчеркнул, что он и сам не имеет генеральских званий, однако, верно служит своему народу.
«Пока ироничным, да. Совершенно верно», - прокомментировал ситуацию Песков.
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Это обещание прозвучало еще в апреле. Однако, сразу после Путин добавил, что Лукашенко вряд ли нуждается в званиях в званиях других государств. Российский лидер также подчеркнул, что он и сам не имеет генеральских званий, однако, верно служит своему народу.
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Евгения Парфентьева