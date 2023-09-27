Песков рассказал, что в Кремле думают о статье Херша

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал статью журналиста Сеймура Херша по «Северным потокам».
По словам Пескова, информация из статьи совпадает с данными российских спецслужб.
Де-факто данный террористический акт против критической энергоинфраструктуры, которая принадлежит в том числе и совместному международному предприятию, был организован США и Великобританией, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ранее американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что спецслужбы Соединенных штатов замели следы участия в подрыве трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Херш также добавил, что информацию об подготовке диверсии не вносили на компьютеры, вся документация печаталась на пишущей машинке Royal или Smith Corona.
Отчет об операции в Норвегии были отправлены только главе ЦРУ США Уильяму Бернсу. Тот поддерживал связь с организаторами теракта и президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.
Кроме того, Сеймур Херш заявил, что после взрыва бумажные документы были уничтожены.
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«Мы не знаем, какие источники у господина Херша», - уточнил Песков.
Ранее американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что спецслужбы Соединенных штатов замели следы участия в подрыве трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Херш также добавил, что информацию об подготовке диверсии не вносили на компьютеры, вся документация печаталась на пишущей машинке Royal или Smith Corona.
Отчет об операции в Норвегии были отправлены только главе ЦРУ США Уильяму Бернсу. Тот поддерживал связь с организаторами теракта и президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.
Кроме того, Сеймур Херш заявил, что после взрыва бумажные документы были уничтожены.
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Мария Фирсова