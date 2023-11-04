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Песков рассказал, что взрыв «Северных потоков» мог послужить поводом для войны

04 ноября 2023, 19:24
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Взрыв «Северных потоков» исторически мог бы явиться поводом для войны.
Это объект критической инфраструктуры, а на Западе молчат, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы с вами не видим никакого скандала там, хотя это такие действия (взрыв газопровода «Северный поток»), исторически это было бы casus belli, то есть повод для войны. Представляете, это же объект критической инфраструктуры, и его взрывают, и они все молчат. И они думают, что это правильно, что это правда. Но это неправильно», - заявил Дмитрий Песков на марафоне «Знание».

Дмитрий Песков напомнил, что сразу после взрыва виновной назначили Россию.
«И вот они несли себе эту их правду, точнее, кривду. Потом они сами выяснили, что это не русские, а это какая-то странная яхта, и все пути ведут то ли на Украину, то ли в Америку, то ли они там вместе», - заявил Дмитрий Песков.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на марафоне общества «Знание» на выставке-форуме «Россия», что целью создания НАТО было сдерживание и подавление России. Песков добавил, что Россия является сильной страной и каждый день добавляет к своей силе новые элементы.

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#дмитрий песков
#россия
#северный поток
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Минздрав Палестины сообщил о гибели 150 медработников в секторе Газа
04 ноября 2023, 19:39

Фото: iStock/Roman Novitskii

Около 150 медицинских работников скончались в результате ударов армии Израиля по сектору Газа.
Об этом 4 ноября сообщает палестинское информационное агентство WAFA, ссылаясь на данные Минздрава.
 
Израиль совершил 130 атак на сектор здравоохранения Палестины. Жертвами ударов оказались 150 медработников и 43 сотрудника гражданской обороны. Повреждения получили около 50 автомобилей скорой помощи, 27 из них полностью вывели из строя.
 
Минздрав уточняет, что число погибших в палестинском анклаве достигло 9 425 человек, ранены более 25 тысяч жителей.

Ранее сотрудница госдепартамента США Сильвия Якуб в социальной сети X заявила, что президент США Джо Байден причастен к геноциду жителей сектора Газа.

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#сектор газа
#палестина
#израиль
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Песков рассказал, как будут отбывать наказание украинские преступники
Песков: украинские преступники понесут должное наказание
04 ноября 2023, 19:22

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил убеждённость в том, что киевские преступники понесут заслуженное наказание. Об этом он заявил в ходе Международной выставки-форума «Россия», отвечая на вопрос журналистки о планах по этапированию киевских преступников в колонии Республики Мордовия.
Песков заявил, что точно не знает о планах наказания преступников, отметив, что этим вопросом занимается ФСИН. 

Однако представитель Кремля подчеркнул, что киевские преступники в любом случае понесут должное наказание там, где нужно.

Также Песков уточнил у журналистки, почему она интересуется этим вопросом. Она пояснила, что в мордовских колониях преступников пытаются исправить и социализировать, поэтому, если такие цели преследуются в отношении киевских преступников, то их можно отправить именно туда. 

На это Песков ответил первым словом из поговорки: «Горбатого... [могила исправит]». 

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#дмитрий песков
#украина
#преступники
#наказание
#россия
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Стали известны итоги посещения Шойгу форума по безопасности в Пекине
«Царьград»: форум по безопасности показал намерение Китая сотрудничать с РФ
04 ноября 2023, 18:39

Фото: РИА Новости/Дмитрий Харичков

Министр обороны России Сергей Шойгу выступил на X Сяншаньском форуме в Пекине, после чего предоставил президенту Владимиру Путину доклад по итогам рабочей поездки. Об этом сообщает «Царьград».
На форуме, помимо представителей из Китая и России, участвовали США, Великобритания и другие западные страны, выступающие против России. Это дало возможность Шойгу в очередной раз открыто заявить о разрушительности действий Запада на Украине. Он отметил, что поставки вооружения лишь усугубляют ситуацию, что доказывают огромные потери ВСУ, которые Шойгу также привёл.

Кроме того, в ходе выступления Шойгу затронул тему ратификации договора об испытаниях ядерного оружия. Он заверил, что Россия не намерена испытывать ядерное оружие. А не ратифицировала договор лишь потому, что этого не сделали США. По словам Шойгу, просто последовал зеркальный ответ.

Китай, в свою очередь, поддержал главу российского Минобороны, что даёт понять, в какую сторону направлен взгляд китайских политиков. Этот форум показал западным участникам, что Китай стремится сотрудничать именно с Россией, а не с ними, подчеркнул «Царьград».

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#сергей шойгу
#россия
#китай
#сотрудничество
#форум
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Зеленский заявил, что Запад не заставляет его начинать переговоры с Россией
04 ноября 2023, 18:21

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что западные страны не пытаются оказывать на него давление с целью провести мирные переговоры с Россией. Об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая прибыла в субботу в Киев.
Зеленский уточнил, что никто из представителей Евросоюза и США не пытается склонить его к проведению переговоров с Москвой.

Он заявил, что таких переговоров «нет и не будет».

Ранее NBC News сообщали, что США и Евросоюз пытаются склонить Зеленского к проведению мирных переговоров с Россией. Также рассматриваются компромиссы, на которые может пойти Украина в рамках соглашения с Москвой. 

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#владимир зеленский
#украина
#россия
#спецоперация
#сша
#евросоюз
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Глава ЕК фон дер Ляйен рассказала о 12-м пакете антироссийских санкций
04 ноября 2023, 18:08

Фото: РИА Новости

Урсула фон дер Ляйен рассказала, что в новый пакет санкций войдут новые запреты на импорт и экспорт.
ТАСС пишет, что Еврокомиссия в ближайшем времени представит 12-й пакет санкций Евросоюза против РФ с новыми запретами на импорт и экспорт, ужесточением потолка цен на нефть. Об этом рассказала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции в Киеве.
 
«Скоро мы предложим 12-й пакет санкций. С новым черным списком. С новыми запретами на импорт и экспорт. С действиями по ужесточению потолка цен на нефть. И с ужесточением мер по обходу санкций», - заявила Урсула фон дер Ляйен.
Ранее сообщалось, что цель приезда главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на Украину заключается не в оказании финансовой и военной помощи стране, а в реализации собственных карьерных амбиций. Об этом заявил экс-советник Кучмы Олег Соскин.

Она просто «красиво» приехала, чтобы сделать шаг навстречу своему перспективному будущему, считает Соскин. 

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#санкции
#россия
#сво
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Песков считает Украину несчастной страной
04 ноября 2023, 17:59

Фото: istockphoto.com/JARAMA

Украина-несчастная страна, если другая страна платит за неё, чтобы обеспечить приход к власти нужного правительства.
Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время  своего выступления на марафоне общества «Знание» на выставке-форуме «Россия», пишет ТАСС.
 
Дмитрий Песков напомнил о словах исполняющей обязанности первого заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд. Она в интервью CNN сказала, что США с 1991 года потратили $5 млрд на помощь «более сильному демократическому правительству» получить власть на Украине.
 
«Это несчастная страна, понимаете? За которую другая страна думает, какое у неё должно быть правительство, и платит, как в такси», —сказал Дмитрий Песков.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал статью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, написанную для издания The Economist. Валерий Залужный утверждает, что конфликт с Россией оказался в тупике. Зеленский с таким мнением не согласен.

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#украина
#всу
#сша
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На Украине назвали истинную цель визита главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен
Соскин: фон дер Ляйен прибыла в Киев ради своих карьерных амбиций
04 ноября 2023, 17:42

Фото: РИА Новости/Стрингер

Цель приезда главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на Украину заключается не в оказании финансовой и военной помощи стране, а в реализации собственных карьерных амбиций. Об этом на своём YouTube-канале сообщил экс-советник Кучмы Олег Соскин.
Он отметил, что визит фон дер Ляйен не предполагает решение каких-либо проблем. Она просто «красиво» приехала, чтобы сделать шаг навстречу своему перспективному будущему. 

Также Соскин добавил, что, по его мнению, фон дер Ляйен скоро снимут с поста главы Еврокомиссии, поэтому все её слова о продолжении поддержки Украины безосновательны. 

Напомним, что Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев 4 ноября. Она назвала целью своей рабочей поездки обсуждение путей вступления Украины в состав Евросоюза. 

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#евросоюз
#украина
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#поездки
#карьера
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Советник главы ДНР Гагин заявил об усугублении конфликта Зеленского и Залужного
Советник главы ДНР Гагин: раскол между Зеленским и Залужным усугубляется
04 ноября 2023, 17:26

Фото: РИА Новости/Стрингер

Раскол между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным становится всё серьёзнее. Об этом сообщил советник главы ДНР Ян Гагин.
Ранее Залужный дал несколько интервью изданию The Economist, в которых заявлял о тупиковом положении Украины после неудачно проведённого контрнаступления, а затем о том, что поставки Украине американских истребителей F-16 не помогут ВСУ, поскольку Россия модернизировала комплексы С-400. Также Залужный предлагал завершить контрнаступление ВСУ, чтобы перейти в оборону и сберечь оставшихся в живых военнослужащих. 

Эти заявления идут вразрез с тем, чего пытается добиться Владимир Зеленский, поэтому раскол между политиками виден всё чётче, подчёркивает Гагин. 

Кроме того, на Западе ранее начали активно обсуждать, что Залужный стремится сместить Зеленского с поста президента государства, что добавляет в их конфликт конкуренцию.

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#владимир зеленский
#всу
#украина
#конфликт
#спецоперация
#контрнаступление
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Песков рассказал, зачем создали НАТО
04 ноября 2023, 17:25

Фото: РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на марафоне общества «Знание» на выставке-форуме «Россия», что целью создания НАТО было сдерживание и подавление России.
«Всеми любимый нами Североатлантический альянс — НАТО: когда в 1949 году его создавали, его все-таки создавали как машину для подавления Советского Союза, машину для сдерживания нашей страны», —сказал пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
По его словам, это не отделяет Россию от Советского Союза, так как РФ является правопреемником СССР. Песков добавил, что Россия является сильной страной и каждый день добавляет к своей силе новые элементы.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, есть ли у Владимира Путина двойники.

«Путин у нас один», — ответил Песков.
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#нато
#россия
#дмитрий песков
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