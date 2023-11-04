Песков рассказал, что взрыв «Северных потоков» мог послужить поводом для войны

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Взрыв «Северных потоков» исторически мог бы явиться поводом для войны.
Это объект критической инфраструктуры, а на Западе молчат, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков напомнил, что сразу после взрыва виновной назначили Россию.
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«Мы с вами не видим никакого скандала там, хотя это такие действия (взрыв газопровода «Северный поток»), исторически это было бы casus belli, то есть повод для войны. Представляете, это же объект критической инфраструктуры, и его взрывают, и они все молчат. И они думают, что это правильно, что это правда. Но это неправильно», - заявил Дмитрий Песков на марафоне «Знание».
«И вот они несли себе эту их правду, точнее, кривду. Потом они сами выяснили, что это не русские, а это какая-то странная яхта, и все пути ведут то ли на Украину, то ли в Америку, то ли они там вместе», - заявил Дмитрий Песков.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на марафоне общества «Знание» на выставке-форуме «Россия», что целью создания НАТО было сдерживание и подавление России. Песков добавил, что Россия является сильной страной и каждый день добавляет к своей силе новые элементы.
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Мария Фирсова