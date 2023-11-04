Песков рассказал, как будут отбывать наказание украинские преступники

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил убеждённость в том, что киевские преступники понесут заслуженное наказание. Об этом он заявил в ходе Международной выставки-форума «Россия», отвечая на вопрос журналистки о планах по этапированию киевских преступников в колонии Республики Мордовия.
Песков заявил, что точно не знает о планах наказания преступников, отметив, что этим вопросом занимается ФСИН.
Однако представитель Кремля подчеркнул, что киевские преступники в любом случае понесут должное наказание там, где нужно.
Также Песков уточнил у журналистки, почему она интересуется этим вопросом. Она пояснила, что в мордовских колониях преступников пытаются исправить и социализировать, поэтому, если такие цели преследуются в отношении киевских преступников, то их можно отправить именно туда.
На это Песков ответил первым словом из поговорки: «Горбатого... [могила исправит]».
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Однако представитель Кремля подчеркнул, что киевские преступники в любом случае понесут должное наказание там, где нужно.
На это Песков ответил первым словом из поговорки: «Горбатого... [могила исправит]».
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Анастасия Чинкова