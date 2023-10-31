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Песков рассказал, как проходило совещание Путина по событиям в Дагестане

Песков: На совещании Путина обсуждалось противодействие вмешательству извне
31 октября 2023, 14:17
Фото: Сайт Кремля

Фото: Сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал совещание, проведенное президентом РФ Владимиром Путиным, в связи с беспорядками в Махачкале. Он рассказал, что было принято решение, согласно которому усилятся меры по противодействию вмешательству в дела России извне.

«Вы по составу участников сами можете догадаться, что речь далее пойдет об усилении мер противодействию вмешательству извне, которое способно спровоцировать ситуацию в стране. Вы видели состав участников, это те самые люди, которые отвечают за эту работу», — заяви Песков.
Представитель Кремля сказал, что не может подробнее рассказать о принятых решениях.


Совещание проходило в закрытом формате. Далее органы будут предпринимать следственные действия, после чего ситуации будут подвергаться анализу для минимизации незаконных проявлений или их исключения.

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#владимир путин
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Востоковед Чупрыгин заявил, что ХАМАС уже выиграл в конфликте с Израилем
31 октября 2023, 13:49

Фото: IStock/Racide

Израиль не рассматривает возможность прекращения огня в секторе Газа и намерен продолжать свою военную операцию против ХАМАС. Об этом завил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
Однако востоковед и арабист Андрей Чупрыгин уверен, что в конфликте ХАМАС уже одержал победу. В беседе с «Радио 1» он заявил, что радикальная палестинская организация достигла всех своих целей.
«С моей точки зрения уже выиграл ХАМАС, он достиг своей цели. ХАМАС вернул к жизни антиизраильские настроения на Ближнем Востоке и не только, он сорвал процесс урегулирования отношений, который продолжался все последние годы, в частности, переговоры с Саудовской Аравией. Но как будет дальше – посмотрим», — сказал Андрей Чупрыгин.
Эксперт подчеркнул, что многие ждали решительных действий от Израиля, однако этого не произошло. В такой ситуации сложно оценивать эффективность ведения войны, заметил он.  
«Они идут достаточно осторожно по земле, очевидно, хотят минимизировать потери своих военнослужащих, очевидно, есть желание минимизировать потери гражданского населения. Хотя трудно сказать, насколько это у них получается», — добавил востоковед.
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#война
#израиль
#хамас
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В Кремле прокомментировали вопрос защиты задержанного в Париже бизнесмена Кузьмичева
Песков: Россия защитит гражданина страны Кузьмичева, если он этого пожелает
31 октября 2023, 13:35

Фото: сайт Кремля

В Кремле прокомментировали задержание российского бизнесмена, совладельца «Альфа-групп» Алексея Кузьмичева французской полицией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что он пока не знаком с ситуацией и знает о случившемся только из СМИ.
Представитель Кремля сказал журналистам, что пока не получал информации о задержании бизнесмена через официальное дипломатическое представительство РФ. Поскольку Кузьмичев является гражданином России, то после получения официальной информации о его аресте по дипломатическим каналам, он будет вправе рассчитывать на защиту своих прав и интересов, если на то будет его желание, добавил Песков.

По информации французских СМИ, российский бизнесмен был задержан полицией, а в его доме в Париже и на вилле в Сен-Тропе произошли обыски. По данным журналистов, в отношении Кузьмичева ведется расследование по делу, связанному с отмыванием денег, уклонением от уплаты налогов и другими правонарушениями. Бизнесмен находится под санкциями Евросоюза.

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#бизнесмен
#сми
#песков
#рф
#франция
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Депутат Власов обвинил лидера фракции ЛДПР Слуцкого в желании «его убрать»
31 октября 2023, 13:31

Фото: istock / Oleg Elkov

Депутат Госдумы Василий Власов заявил, что лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий хочет лишить его мандата из-за «большой активности». Об этом он заявил в интервью телеграм-каналу «Осторожно Media».
Сегодня, 31 октября, комиссия ГД приняла решение о необходимости лишения депутатского мандата Власова из-за прогулов заседаний по регламенту. Власов сообщил, что у него есть документы, подтверждающие его участие в большинстве заседаний. 

«Слуцкий решил меня убрать, потому что активный ему не нужен депутат», — заявил Власов.
Власов также уточнил, что в прошлом созыве ГД у него 97,5% посещений пленарных заседаний, в действующем – 98,8%. Кроме того, 80% заседаний проходили в онлайн-формате, он в них участвовал и подтверждения тому есть. Он заявил, что направил письмо спикеру Государственной Думы Вячеславу Володину по ситуации с посещениями пленарок его коллегами по фракции. 

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#онлайн
#комиссия
#депутат
#госдума
#лдпр
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Израиль подготовил план переселения всех жителей сектора Газа в Египет
AP: в Израиле признали наличие плана переселения жителей сектора Газа в Египет
31 октября 2023, 13:26

Фото: iStock/Diy13

Израильские власти признали существование плана по переселению всех жителей сектора Газа в Египет. Об этом сообщает агенство The Associated Press.
Уточняется, что Израиль признал составление одним из министерств плана по переселению 2,3 миллиона жителей сектора Газа на Синайский полуостров, то есть, на территорию Египта. 

По данным агентства, документ о создании плана был принят 13 октября. При этом, план воспринимается как гипотетический, поэтому никаких конкретных переговоров о его реализации не проводилось. 

Кроме того, отмечается, что план не предусматривает передачу сектора Газа Палестине, а также не поддерживает создание нового правительства на его территории. 

Документ вызвал негативный отклик в Палестине. Официальный представитель главы государства Махмуда Аббаса заявил, что палестинское правительство выступает против любого перемещения граждан сектора Газа за пределы анклава. 

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#египет
#сектор газа
#жители
#переселение
#конфликт
#палестина
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Песков анонсировал рабочие встречи Путина
Песков: Путин проведёт несколько встреч 31 октября, одна будет публичной
31 октября 2023, 12:56

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин во вторник, 31 октября, проведёт ряд рабочих встреч, одна из которых пройдёт в публичном формате. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков не уточнил, какие темы будут затронуты в ходе этих встреч. 

Накануне российский президент провёл совещание, посвящённое событиям в аэропорту Махачкалы. Темой встречи стали «попытки Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола общества».

Напомним, что в воскресенье, 29 октября, жители Дагестана прорвались на взлётно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после того, как туда прибыл самолёт из Тель-Авива. Митингующие требовали изгнать евреев из республики. 

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#владимир путин
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#россия
#кремль
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Минобороны РФ: США отрабатывали на Украине биологическую провокацию против России
Минобороны: США отрабатывали провокацию с вирусом птичьего гриппа во Львове
31 октября 2023, 12:42

Фото: iStock/gorodenkoff

В августе-сентябре текущего года США организовали во Львове мероприятие для проработки провокации с последующим обвинением России в биологической диверсии. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Он рассказал, что при поддержки агентства США по международному развитию во Львове прошло мероприятие, в рамках которого отрабатывались провокации с применением вируса гриппа птиц. По словам Кириллова, это было сделано для того, чтобы затем обвинить Россию в биологической диверсии. 

Отмечается, что в мероприятии приняли участие представители Службы безопасности Украины (СБУ) и сотрудники иностранных некоммерческих организаций. 

Кириллов рассказал, что вирус птичьего гриппа наиболее опасен для человека и в большинстве случаев приводит в летальному исходу. Очевидно, что этот патогенный биологический агент был выбран не случайно. 

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#сша
#украина
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#оружие
#биология
#разработки
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Госдума может лишить мандатов депутатов Власова и Белоусова за прогулы
31 октября 2023, 12:05

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Государственная дума может лишить полномочий депутатов Василия Власова (ЛДПР) и Вадима Белоусова («Справедливая Россия — За правду». Такое решение может быть принято в связи с тем, что парламентарии пропускают заседания комиссий и комитетов, членами которых они являются.
Власов является членом комиссии Госдумы по регламенту, а Белоусов — членом комитета Госдумы по защите конкуренции, напоминают «Ведомости». Еще в пятницу, 27 октября, на заседании комитета по защите конкуренции поднимался вопрос о  лишении депутатских полномочий Белоусова из-за пропусков заседаний. В понедельник, 30 октября, аналогичное решение было принято в отношении Власова, рассказал изданию источник в нижней палате парламента.

Вопрос о лишении мандатов обоих депутатов также поднял на Совете Госдумы ее спикер Вячеслав Володин. 31 октября состоится заседание комиссии по этике. Если она сочтет решения депутатов по прекращению полномочий Власова и Белоусова справедливыми, то перенаправит вопрос в мандатную комиссию, а та уже вынесет соответствующий проект постановления на рассмотрение Государственной думы.

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#госдума
#депутат
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Белоруссия потребовала от России компенсации из-за смещения срока ввода БелАЭС
Белоруссия требует от РФ компенсации за смещение срока ввода БелАЭС
31 октября 2023, 11:55

Фото: iStock/Oleksandr Filon

Белоруссия потребовала от России компенсации за смещение сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС. Об этом сообщил белорусский президент Александр Лукашенко.
Глава государства отметил, что Россия несёт ответственность за смещение сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС, поэтому по договору были запрошены компенсации. 

По словам Лукашенко, российская сторона предложила несколько вариантов компенсации. Одним из них является продажа свежего ядерного топлива по цене, которая установлена внутри России, а не по той, которая обычно предлагается для совершения внешнеторговых сделок. Вторым предложением стал пятилетний гарантийный срок на основные узлы. 

Глава Белоруссии отметил, что в стране достаточно электричества, поэтому нет необходимости в том, чтобы «излишне напрягать россиян». Однако, согласно договору, Россия должна компенсировать Белоруссии задержку открытия БелАЭС. 

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В Литве раскрыли, где на самом деле были потрачены средства США для Украины
МИД Литвы: большая часть американских средств для Украины была потрачена в США
31 октября 2023, 11:40

Фото: iStock/rarrarorro

Большая часть средств, которые Вашингтон выделил для Украины, была потрачена в самих США. Об этом пишет издание Politico, ссылаясь на главу литовского МИД Габриэлюса Ландсбергиса.
Напомним, что ранее президент США Джо Байден назвал оказываемую Украине помощь «разумной инвестицией», которая принесёт дивиденды будущим поколениям.

Министр иностранных дел Литвы отметил, что большая часть выделенных для Украины денег на самом деле не дошли до страны. Именно поэтому несколько европейских политиков собираются посетить США, чтобы убедить американцев в необходимости поддержки Украины. Особенно актуально это на фоне призывов Республиканской партии сократить финансирование ВСУ. 

При этом Ландсбергис не назвал конкретные страны, чьи политики отправятся с рабочей поездкой в США. 

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