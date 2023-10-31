Песков рассказал, как проходило совещание Путина по событиям в Дагестане

Фото: Сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал совещание, проведенное президентом РФ Владимиром Путиным, в связи с беспорядками в Махачкале. Он рассказал, что было принято решение, согласно которому усилятся меры по противодействию вмешательству в дела России извне.
«Вы по составу участников сами можете догадаться, что речь далее пойдет об усилении мер противодействию вмешательству извне, которое способно спровоцировать ситуацию в стране. Вы видели состав участников, это те самые люди, которые отвечают за эту работу», — заяви Песков.Представитель Кремля сказал, что не может подробнее рассказать о принятых решениях.
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