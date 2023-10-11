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Песков рассказал, когда возможно урегулирование конфликта между Израилем и Палестиной

Песков: об урегулировании конфликта между Израилем и Палестиной говорить рано
11 октября 2023, 13:10
Фото: iStock/Gilnature

Фото: iStock/Gilnature

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что говорить об урегулировании конфликта между Израилем и Палестиной ещё слишком рано.
Он объяснил это тем, что в настоящее время конфликт находится в горячей стадии. Сложившаяся ситуация влечёт за собой негативные последствия, в первую очередь, для жителей этих стран.

Песков отметил, что в настоящее время жители сектора Газа сталкиваются с острой нехваткой пропитания, лекарств, мест в больницах, что может привести к серьёзной гуманитарной проблеме.


По словам пресс-секретаря Путина, для начала необходимо вывести конфликт из стадии горячей войны. И только после этого можно решать вопрос с урегулированием сложившейся ситуации.

При этом Песков отметил, что решение вопроса представители стран не могут найти уже в течение нескольких десятилетий. Однако тогда было допущено большое количество ошибок, которые стоит учесть в нынешнее время, чтобы окончательно поставить точку в этом конфликте.

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#дмитрий песков
#израиль
#сектор газа
#конфликт
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Путин обозначил базовый приоритет России в ТЭК
Базовый приоритет России в ТЭК - это обеспечение национального рынка
11 октября 2023, 14:42

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин обозначил базовый приоритет России в ТЭК, в эфире «Россия 24».
«Базовый приоритет РФ в ТЭК (Топливно-энергетический комплекс) – обеспечение национального рынка, будем увеличивать его емкости», - прокомментировал ситуацию Путин. 
#комплекс
#путин
#рф
#энергетика
#рынок
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Захарова высмеяла слова главы МИД Швейцарии о состоянии отношений с Россией
Захарова обвинила Швейцарию в разрушении отношений с Россией
11 октября 2023, 14:34

Фото: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

Отношения между Москвой и Берном разрушились по вине Швейцарии. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Таким образом Захарова прокомментировала заявление пресс-секретаря МИД Швейцарии Пьера Алена Эльчингера про то, что что двусторонний диалог между государствами был «сильно ограничен, но не полностью прерван». Дипломат также назвала слова Эльчингера о том, что главы ведомств встречались в том году, попыткой продать старый контакт за относительно регулярный. 

«Попытка продать контакт годичной давности за относительно регулярный не прошла - отношения по вине Берна обрушены. Ален, придумайте историю поправдоподобнее», — написала Захарова в своем телеграм-канале. 
Напомним, что Швейцария присоединилась почти ко всем санкциям Евросоюза против России с 24 февраля 2022 года.

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#швейцария
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Дипломат Гатилов раскрыл, как антироссийская политика Швейцарии сказывается на мире
Гатилов: антироссийская политика Швейцарии оказывает влияние на весь мир
11 октября 2023, 14:33

Фото: iStock/william87

Политика Швейцарии, направленная против России, влияет на международные мероприятия, а также затягивает выдачу виз. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил постпред РФ в ООН, дипломат Геннадий Гатилов.
Новость дополняется...

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#политика
#швейцария
#россия
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В ДНР раскрыли главный страх Зеленского, из-за которого он не хочет завершать конфликт
Гагин: Зеленский будет продолжать конфликт на Украине, чтобы избежать суда
11 октября 2023, 14:31

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Глава Украины Владимир Зеленский не хочет завершать конфликт в стране в страхе быть осужденным за военные преступления и коррупция, заявил советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин в интервью для «РИА Новости».
«Я тут с ним абсолютно спорить не стану, потому что, естественно, и для него, и для его кабинета, его всей банды выгодно оставаться на месте и выгодно, чтобы война продолжалась, потому что как только закончится война, я предполагаю, что этих людей будут судить. Их будут судить по законам Украины, за военные преступления перед Российской Федерацией, народом Донбасса, в том числе и за преступления перед народом Украины», - прокомментировал ситуацию Гагин. 

Ранее Зеленский заявил, что намерен баллотироваться на второй срок в 2024 году.

«В 2024 году, если конфликт продолжится, и если выборы будут проведены, я никогда в жизни не оставлю свою страну», - отметил нынешний глава Украины.

При этом, по словам Гагина, когда российско-украинский конфликт завершится, то Зеленского уничтожит его собственный народ.

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#война
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#суд
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Посольство РФ предполагает, что погибших в Израиле россиян может быть больше
Посол в Израиле Викторов: погибших россиян может быть больше, чем подтверждено
11 октября 2023, 14:18

Фото: iStock/e-crow

Погибших и пропавших без вести российских граждан в Израиле может быть гораздо больше, чем предполагается. Такое заявление сделал посол Москвы в Тель-Авиве Анатолий Викторов в рамках дискуссии клуба «Валдай» на тему обострения конфликта в регионе.
«К сожалению, вынужден подтвердить, что располагаем информацией о четырех погибших российских гражданах и шести пропавших без вести. На самом деле — с учетом масштабов жертв среди мирного населения и раненых — предполагаем, что их, конечно, гораздо больше», — сказал Викторов.

Однако он отметил, что может опираться только на те данные, которые предоставлены и подтверждены Израилем.

Ранее стало известна личность второго погибшего россиянина в Израиле при атаке боевиков. Им стал уроженец Челябинской области Давид Лысцов. Ему было 35 лет. Мужчина ​был сотрудником службы безопасности, которая работала на фестивале Nature Party, где боевики ХАМАС убили 260 человек. Он спас своих четырех сослуживцев, а сам погиб.

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#данные
#человек
#мужчина
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Аналитик Митрахович заявил, что серьёзных проблем из-за Balticconnector не будет
11 октября 2023, 14:05

Фото: istockphoto.com/MikeMareen

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович высказал мнение о том, что в случае факта «намеренной атаки» на газопровод Balticconnector серьёзных проблем в регионе не возникнет.
«Газопровод не очень большой, связывает Финляндию и Прибалтику может качать газ в двух направлениях. Последнее время газ шёл из Финляндии в Прибалтику. Первая закупает российский сжиженный природный этот газ вполне по этому газопроводу мог быть технически из России, в виде СПГ, поставленного в Финляндию», — пояснил в беседе с RT Митрахович.

При этом он добавил, что из-за инцидента с Balticconnector может привести к росту стоимости газа в этом регионе.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ответ альянса будет «решительным и единым», если подтвердится факт «намеренной атаки» на газопровод Balticconnector.

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#газопровод
#взрыв
#расследование
#нато
#финляндия
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Лидер ХАМАС Халед Машаль призвал устроить «всемирный еврейский погром»
11 октября 2023, 13:55

Фото: istockphoto/Gilnature

Лидер и один из основателей ХАМАС Халед Машаль выступил с обращением к мусульманам всего мира с призывом устроить «всемирный еврейский погром». Названа даже его дата: предстоящая пятница, 13 октября.
Накануне, 10 октября, ХАМАС опубликовал объявление о всеобщей мобилизации. Грядущая пятница в этом обращении названа «пятницей Бури Аль-Аксы», передает израильский портал news.israelinfo.co.il. Лидеры и идейные вдохновители движения обратились к революционной молодежи на Западном берегу реки Иордан, а также в городах, деревнях, лагерях, кварталах Иерусалима и на площади мечети Аль-Акса (одна из главных религиозных святынь мусульман - прим. ред.) с призывом подняться всем вместе и выступить против «сионистских захватчиков и поселенцев». Стоит отметить, что пятница считается у мусульман священным днем.

Согласно плану Халеда Машаля, намеченному на предстоящую пятницу, мусульмане из стран, окружающих Израиль — Иордания, Египет, Сирия и Ливан — должны выдвинуться к границам еврейского государства и попытаться проникнуть на его территорию большими силами, чтобы «применить джихад не в теории, а на местах». Мусульмане из стран, не граничащих с Израилем, должны устроить в пятницу погромы для еврейских диаспор, проживающих в этих государствах. 

«Деньги важны, но сегодня мы просим вашей крови и душ, чтобы принести их в жертву за Палестину», — сказал в заключение Халед Машаль.

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#деньги
#реки
#мусульмане
#израиль
#сирия
#портал
#египет
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Бельгия будет выделять деньги на помощь Украине из замороженных российских активов
Де Кро: Бельгия создаст фонд помощи Украине из российских активов
11 октября 2023, 13:53

Фото: iStock/macky_ch

Бельгия намерена создать фонд помощи Украине из замороженных российских активов, об этом заявил премьер-министр страны Александр Де Кро.
По словам Де Кро, размер фонда составит около 1,7 миллиардов евро. 

Он также отметил, что Бельгия планирует передавать Украине все средства, получаемые от налогообложения прибыли от замороженных российских активов. 

Ранее стало известно, что на Украине арестовали все атиквы российских бизнесменов Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова на сумму более 463 миллионов долларов. Среди арестованных активов есть как IT-компании, предприятия мобильной связи, так и минеральные воды. При этом, в СБУ подчеркнули, что активы арестовали для того, чтобы они не могли быть переписаны на подставных лиц.

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#евро
#бельгия
#россия
#украина
#фонд
#помощь
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Никулин: Третья мировая война может начаться из-за какой-то глупости на Ближнем Востоке
Политолог Никулин: Третья мировая война может начаться из-за конфликта в Израиле
11 октября 2023, 12:55

Фото: IStock/e-crow

Израиль нанёс удар по Ливану в ответ на запуск противотанковой ракеты. Ранее в «Хезболле» заявили, что готовы вступить в войну с Израилем только в случае, если тот предпримет какие-либо действия против Ливана.
Однако бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН, эксперт в микробиологии, политолог Игорь Никулин уверен, что в случае вторжения Израиля в сектор Газа, территория страны будет обстреляна «Хезболлой» с севера. Об этом он рассказал в беседе с «Радио 1».
«Если Израиль вторгнется в сектор Газа, скорее всего, “Хезболла” ударит с севера, а “Хезболла” – это ещё более мощная организация, чем “ХАМАС”, с большим боевым опытом. Израиль неоднократно пытался её разгромить в Ливане, но каждый раз это заканчивалось для него поражением. “Хезболла” владеет современной тактикой в отличие от израильской армии. Если “Хезболла” вступит в бой, то израильская территория будет практически простреливаться со всех сторон», — сказал Никулин.
«Самые страшные события будут здесь»: сбылось предсказание Жириновского о Ближнем Востоке
«Самые страшные события будут здесь»: сбылось предсказание Жириновского о Ближнем Востоке
Эксперт подчеркнул, что если события и дальше будут разворачиваться по нынешнему сценарию, мир не далёк от третьей мировой войны.
«Уже есть две противоборствующие группировки: с одной стороны, — арабские страны: Иран и Турция, с другой – коллективный Запад. Как говорил Бисмарк: “Мировая война начнётся из-за какой-нибудь глупости на Балканах”. Теперь же можно сказать, что третья мировая война может начаться из-за какой-то глупости на Ближнем Востоке», — добавил Игорь Никулин.
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#израиль
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