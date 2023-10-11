Песков рассказал, когда возможно урегулирование конфликта между Израилем и Палестиной

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что говорить об урегулировании конфликта между Израилем и Палестиной ещё слишком рано.
Он объяснил это тем, что в настоящее время конфликт находится в горячей стадии. Сложившаяся ситуация влечёт за собой негативные последствия, в первую очередь, для жителей этих стран.
Песков отметил, что в настоящее время жители сектора Газа сталкиваются с острой нехваткой пропитания, лекарств, мест в больницах, что может привести к серьёзной гуманитарной проблеме.
По словам пресс-секретаря Путина, для начала необходимо вывести конфликт из стадии горячей войны. И только после этого можно решать вопрос с урегулированием сложившейся ситуации.
При этом Песков отметил, что решение вопроса представители стран не могут найти уже в течение нескольких десятилетий. Однако тогда было допущено большое количество ошибок, которые стоит учесть в нынешнее время, чтобы окончательно поставить точку в этом конфликте.
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Песков отметил, что в настоящее время жители сектора Газа сталкиваются с острой нехваткой пропитания, лекарств, мест в больницах, что может привести к серьёзной гуманитарной проблеме.
При этом Песков отметил, что решение вопроса представители стран не могут найти уже в течение нескольких десятилетий. Однако тогда было допущено большое количество ошибок, которые стоит учесть в нынешнее время, чтобы окончательно поставить точку в этом конфликте.
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Анастасия Чинкова