Песков рассказал о «двойниках» Путина

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал заявление о наличии у Владимира Путина «двойников».
По его словам, у президента нет никаких «двойников», любая информация про их наличие должна восприниматься как фейковая.
Ранее в ходе беседы с журналистами пресс-секретарь президента заявил, что у Владимира Путина нет достойных конкурентов. Он добавил, что их и не может быть.
Позднее Дмитрий Песков рассказал о планах Владимира Путина провести большую пресс-конференцию. По его словам, такая идея в настоящее время рассматривается. Песков отметил, что, как только окончательное решение будет принято, поступит соответствующая информация.
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Ранее в ходе беседы с журналистами пресс-секретарь президента заявил, что у Владимира Путина нет достойных конкурентов. Он добавил, что их и не может быть.
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Анастасия Чинкова