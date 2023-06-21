Песков рассказал о контактах России с Бразилией по урегулированию конфликта на Украине

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Дмитрий Песков заявил, что Россия ведет диалог с Бразилией по Украине, но пока без определенных наработок
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия поддерживает диалог с Бразилией по вопросу урегулирования конфликта на Украине, однако на данный момент конкретных наработок нет, передает РИА Новости.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что Песков оценил работу средств борьбы с БПЛА во время атаки дронов на Подмосковье.
«Действительно, есть, поддерживается диалог с бразильской стороной. Но, опять же, каких-то конкретных ни наработок, ни предпосылок пока, к сожалению, нет», — сообщил Песков.
Екатерина Коршунова