Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Западные страны всё больше недовольны Украиной и её позицией. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он отметил, что в первую очередь западное руководство начинает раздражать наглая позиция киевских властей. А сами жители стран Европы и США, которые вынуждены платить налоги, идущие на финансирование Украины, задаются вопросами о том, целесообразны ли эти расходы.
По словам Пескова, отвечать за это придётся непосредственно президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Ранее Песков уже заявлял о том, что Зеленский начинает всем надоедать. По его словам, страны Запада постепенно будут наращивать недовольство украинским президентом и его политикой.
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По словам Пескова, отвечать за это придётся непосредственно президенту Украины Владимиру Зеленскому.
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Анастасия Чинкова