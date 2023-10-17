Песков рассказал о переговорах лидеров России и Китая

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на переговорах лидеров РФ и Китая состоится детальный обмен мнениями и сверка часов. Об этом Песков сообщил журналистам.
Сегодня российский лидер проведет серию двусторонних встреч с руководителями Вьетнама, Лаоса, Таиланда и Монголии. В ходе встречи с лидером КНР ожидается обсуждение дальнейшего развития российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Российско-китайская встреча на высшем уровне должна пройти 18 октября.
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Екатерина Коршунова