Песков рассказал о темах выступления Путина на саммите G20

Фото: Сайт Кремля
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин на саммите G20 будет говорить о неспокойной текущей ситуации в мире. Об этом пишет РБК.
«Повестка понятна — это нынешняя ситуация весьма и весьма неспокойная. Конечно, будет изложена позиция Российской Федерации, которая достаточно хорошо известна, последовательна, сбалансирована», — заявил Песков.Саммит G20 пройдет 22 ноября в онлайн-формате. Организатором саммита выступает Индия. Помимо этого, на предстоящей неделе российский лидер присоединится к телемосту лидеров стран БРИКС.
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Алина Юрчак