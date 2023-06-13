Песков рассказал о встрече Путина с военкорами

Фото: сайт Кремля
Песков: Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами
Президент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет агентство ТАСС.
По словам спикера Кремля, в встрече принимают участие журналисты с различных телеканалов и изданий, блогеры и авторы телеграмм-каналов. Итоги встречи будут освещены позже, заявил Песков.
Ранее подобную встречу российский лидер проводил в 2022 году. По словам пресс-секретаря президента, потребность в таким беседах обусловлена тем, что информация, полученная, например, военкорами, является дополнительными сведениями, которые создают более полную картину, наряду с докладами и сводками. Отмечается, что ряд военкоров вошли в рабочую группу по вопросам СВО и в наблюдательный совет.
Президент на прошедшей в прошлом году встрече также отметил заслуги журналистов и представил их к государственным наградам.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Владимир Путин подписал закон о регулировании табачного рынка.
По словам спикера Кремля, в встрече принимают участие журналисты с различных телеканалов и изданий, блогеры и авторы телеграмм-каналов. Итоги встречи будут освещены позже, заявил Песков.
Президент на прошедшей в прошлом году встрече также отметил заслуги журналистов и представил их к государственным наградам.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Владимир Путин подписал закон о регулировании табачного рынка.
Анастасия Крестьянова