Песков рассказал об интеграции новых субъектов России

Фото: РИА Новости/ Рамиль Ситдиков
Новые субъекты России активно интегрируются, однако это происходит медленнее, чем хотелось бы из-за ведения боевых действий. Об этом в ходе Международной выставки-форума «Россия» рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что в настоящее время Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Запорожская и Херсонская области проходят тот путь, который некогда прошёл Крым.
По словам Пескова, присоединение Крыма и интеграция его в Россию дала тот опыт, который сейчас позволяет быстрее осуществлять продвижение регионов по пути интеграции.
Однако Песков добавил, что замедляют процесс интеграции продолжающиеся боевые действия в рамках спецоперации. Но правительство не собирается ждать окончания СВО, прежде чем начинать интеграцию регионов, поэтому они смело идут по своему пути.
В заключение Песков заявил, что регионы «уже во всех ипостасях станут российскими» в ближайшие годы.
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По словам Пескова, присоединение Крыма и интеграция его в Россию дала тот опыт, который сейчас позволяет быстрее осуществлять продвижение регионов по пути интеграции.
В заключение Песков заявил, что регионы «уже во всех ипостасях станут российскими» в ближайшие годы.
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Анастасия Чинкова