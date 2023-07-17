Песков рассказал об ответе на теракт на Крымском мосту

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ответом на ЧП на Крымском мосту станет достижение всех целей спецоперации на Украине. Об этом Песков сообщил во время общения с журналистами.
«Если брать конечную перспективу, то ответом будет достижение всех целей специальной военной операции», — отметил пресс-секретарь.
Напомним, ранее глава полуострова Сергей Аксенов сообщал, что из-за чрезвычайного происшествия остановлено движение на Крымском мосту. Он уточнил, что ЧП случилось «в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края». На данный момент железнодорожное движение по Крымском мосту возобновлено. В результате ЧП погибли двое жителей Белгородской области, их 14-летняя дочь госпитализирована.
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