Песков рассказал, зачем создали НАТО

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на марафоне общества «Знание» на выставке-форуме «Россия», что целью создания НАТО было сдерживание и подавление России.
«Всеми любимый нами Североатлантический альянс — НАТО: когда в 1949 году его создавали, его все-таки создавали как машину для подавления Советского Союза, машину для сдерживания нашей страны», —сказал пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет ТАСС.По его словам, это не отделяет Россию от Советского Союза, так как РФ является правопреемником СССР. Песков добавил, что Россия является сильной страной и каждый день добавляет к своей силе новые элементы.
«Путин у нас один», — ответил Песков.Читайте также:
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Мария Фирсова