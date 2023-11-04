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Песков рассказал, зачем создали НАТО

04 ноября 2023, 17:25
Фото: РИА Новости

Фото: РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на марафоне общества «Знание» на выставке-форуме «Россия», что целью создания НАТО было сдерживание и подавление России.
«Всеми любимый нами Североатлантический альянс — НАТО: когда в 1949 году его создавали, его все-таки создавали как машину для подавления Советского Союза, машину для сдерживания нашей страны», —сказал пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
По его словам, это не отделяет Россию от Советского Союза, так как РФ является правопреемником СССР. Песков добавил, что Россия является сильной страной и каждый день добавляет к своей силе новые элементы.


Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, есть ли у Владимира Путина двойники.

«Путин у нас один», — ответил Песков.
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#нато
#россия
#дмитрий песков
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Советник главы ДНР Гагин заявил об усугублении конфликта Зеленского и Залужного
Советник главы ДНР Гагин: раскол между Зеленским и Залужным усугубляется
04 ноября 2023, 17:26

Фото: РИА Новости/Стрингер

Раскол между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным становится всё серьёзнее. Об этом сообщил советник главы ДНР Ян Гагин.
Ранее Залужный дал несколько интервью изданию The Economist, в которых заявлял о тупиковом положении Украины после неудачно проведённого контрнаступления, а затем о том, что поставки Украине американских истребителей F-16 не помогут ВСУ, поскольку Россия модернизировала комплексы С-400. Также Залужный предлагал завершить контрнаступление ВСУ, чтобы перейти в оборону и сберечь оставшихся в живых военнослужащих. 

Эти заявления идут вразрез с тем, чего пытается добиться Владимир Зеленский, поэтому раскол между политиками виден всё чётче, подчёркивает Гагин. 

Кроме того, на Западе ранее начали активно обсуждать, что Залужный стремится сместить Зеленского с поста президента государства, что добавляет в их конфликт конкуренцию.

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#владимир зеленский
#всу
#украина
#конфликт
#спецоперация
#контрнаступление
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Песков рассказал об интеграции новых субъектов России
Песков: новые регионы РФ интегрируются, но процесс усложняют боевые действия
04 ноября 2023, 17:12

Фото: РИА Новости/ Рамиль Ситдиков

Новые субъекты России активно интегрируются, однако это происходит медленнее, чем хотелось бы из-за ведения боевых действий. Об этом в ходе Международной выставки-форума «Россия» рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что в настоящее время Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Запорожская и Херсонская области проходят тот путь, который некогда прошёл Крым. 

По словам Пескова, присоединение Крыма и интеграция его в Россию дала тот опыт, который сейчас позволяет быстрее осуществлять продвижение регионов по пути интеграции.

Однако Песков добавил, что замедляют процесс интеграции продолжающиеся боевые действия в рамках спецоперации. Но правительство не собирается ждать окончания СВО, прежде чем начинать интеграцию регионов, поэтому они смело идут по своему пути. 

В заключение Песков заявил, что регионы «уже во всех ипостасях станут российскими» в ближайшие годы. 

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#дмитрий песков
#днр
#лнр
#запорожская область
#херсонская область
#россия
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В Кремле прокомментировали слухи о двойниках Путина
04 ноября 2023, 17:11

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, есть ли у Владимира Путина двойники.
ТАСС пишет, что соответствующий вопрос задали во время марафона общества «Знание» на выставке-форуме «Россия».
 
«Путин у нас один», — коротко ответил Дмитрий Песков.
Вопрос о двойниках Владимира Путина уже обсуждали 24 октября. Дмитрий Песков говорит, что вызывают улыбку сообщения в СМИ о двойниках президента. По его словам, это «одна из категорий абсурдных информационных уток».
 
Ранее Дмитрий Песков назвал  чушью слова начальника ГУР Минобороны Украины, генерал-майора Кирилла Буданова о том, что Владимир Путин использует как минимум трёх двойников.

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#владимир путин
#президент
#россия
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Пентагон открыл несколько сотен биолабораторий по всему миру, сообщили в Госдуме
Вице-спикер ГД Яровая: Пентагон открыл 400 биолабораторий по всему миру
04 ноября 2023, 15:53

Фото: iStock/icholakov

Пентагон создал несколько сотен биолабораторий по всему миру, но к ним не имеют доступа правительства тех стран, на чьих территориях они располагаются. Об этом в ходе Международной выставки-форума «Россия» рассказала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
Она отметила, что Пентагон открыл 400 биологических лабораторий, которые строжайшим образом засекречены. Никто, кроме США, не знает точно, что происходит внутри таких учреждений. Даже правительства государств, на чьей территории они открыты, не имеют доступа туда.  

Напомним, что Международная выставка-форум «Россия» торжественно открылась в субботу на ВДНХ. Свои стенды представили все 89 регионов России, а также различные российские компании. Площадка будет доступна для всех желающих до 12 апреля 2024 года. 

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#оружие
#сша
#страны
#пентагон
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Турция отозвала посла из Израиля, чтобы провести консультацию
04 ноября 2023, 15:52

Фото: iStock/9parusnikov

Турция решила отозвать посла из Израиля для консультаций на фоне происходящего в секторе Газа.
Посол Шакир Озкан Торунлар отозван из Израиля для консультаций на фоне событий в секторе Газа, пишет РИА Новости.

Также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что больше не воспринимает премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в качестве собеседника, после ударов, нанесенных Израилем по сектору Газа.

«Нетаньяху - это человек, потерявший поддержку своих граждан, который привлек к себе отпор израильского народа. Он хочет найти поддержку своим массовым убийствам, цитируя Тору и используя религиозные термины. То, что он делает, чисто пиар-работа, популистский подход»,-сказал Эрдоган.
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#израиль
#турция
#посол
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Эрдоган больше не считает Нетаньяху собеседником после ударов по Газе
04 ноября 2023, 14:29

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что не воспринимает премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в качестве собеседника, после ударов, которые нанёс Израиль по сектору Газа.
Об этом Эрдоган сообщил в ходе общения с журналистами в субботу, 4 ноября, пишет газета Hürriyet.
 
«В данный момент у меня нет никаких контактов. Наш глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын поддерживает контакты с израильской стороной. Он общается с Палестиной и ХАМАС. Скажу так: Нетаньяху больше не является человеком, которого можно воспринимать как собеседника. Мы его вычеркнули», – заявил Эрдоган.  
По словам турецкого президента, главной целью Анкара видит установление окончательного мира между Палестиной и Израилем. Турция выдвинула  для этого различные инициативы, занимается разработкой формул. В рамках движения к миру и прекращению огня планируется собрать все заинтересованные стороны на конференции.

Ранее Эрдоган назвал премьер-министра Израиля Нетаньяху популистом. По его словам, Нетаньяху - это человек, потерявший поддержку своих граждан.

«Он хочет найти поддержку своим массовым убийствам, цитируя Тору и используя религиозные термины. То, что он делает, чисто пиар-работа, популистский подход»,-сказал Эрдоган.
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#турция
#политика
#израиль
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Эрдоган назвал премьер-министра Израиля Нетаньяху популистом
04 ноября 2023, 13:45

Фото: сайт Кремля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху популист, который потерял поддержку израильского народа.
«Нетаньяху - это человек, потерявший поддержку своих граждан, который привлек к себе отпор израильского народа. Он хочет найти поддержку своим массовым убийствам, цитируя Тору и используя религиозные термины. То, что он делает, чисто пиар-работа, популистский подход»,-сказал Эрдоган.
По мнению турецкого президента, израильская администрация систематически узурпирует дома, улицы, рабочие места и пространство у палестинцев. Подписываются документы, которые не дают палестинскому народу права на жизнь.
 
«Широкое распространение получила оккупация, при которой в домах палестинцев селятся оккупанты, называемые поселенцами», - говорит турецкий президент журналистам в самолете по возвращению из Астаны. 
Эрдоган убеждён, что в Европе «пишется история двойных стандартов, беспринципности и беззакония».

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#израиль
#палестина
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Россия впервые в истории опередила конкурентов в ракетно-ядерном оружии
Патрушев: РФ впервые опередила конкурентов в области ракетно-ядерного оружия
04 ноября 2023, 12:40

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Россия впервые в истории существования ракетно-ядерного оружия опередила конкурентов в этой отрасли. Об этом в ходе Международной выставки-форума заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Он отметил, что Россия смогла сохранить внутреннюю стабильность в обществе, нарастить экономический, политический, военный и духовный потенциал благодаря реализации Стратегии нацбезопасности РФ. 

Патрушев заявил, что Россия смогла впервые в истории существования ракетно-ядерного оружия опередить своих соперников. У страны имеются уникальные стратегические единицы вооружения, среди которых – гиперзвуковое оружие, которое гарантирует безопасность страны на многие годы вперёд.

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#россия
#страны
#вооружения
#ракета
#ядерное оружие
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Валенса заявил, что в Польше готовят теракты после выборов
04 ноября 2023, 12:23

Фото: iStock/delray77

Бывший президент Польши Лех Валенса сообщил, что, по его информации, в Польше после выборов готовят теракты.
«Не все в Польше завершилось выборами. У меня есть информация, что запланирован ряд мероприятий, в том числе террористического характера. Проигравшая выборы сторона способна на все, чтобы не отдать власть», - сообщил Лех Валенса в соцсети Facebook*.
По его словам, он в ближайшее время подаст в правоохранительные органы заявление.
 
«Я надеюсь, что соответствующие службы быстро и эффективно поймают этих неудачников», - добавил Валенса.
По итогам парламентских выборов правящая польская партия «Право и справедливость» получила 194 места в сейме, оппозиционные «Гражданская коалиция» – 157, а также «Третий путь"»- 65, «Левые»- 26. 18 мест досталось коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация».

Ранее сообщалось, что власти Украины воспринимают вероятное лидерство «Гражданской коалиции» и других партий оппозиции «со сдержанным оптимизмом», выражая надежду на то, что по некоторым вопросам удастся снизить уровень напряжения между странами.

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* Деятельность Meta (социальной сети Facebook и Instagram) запрещена в РФ как экстремистская.
 
#польша
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